Не носите сюда хоть Колыхаева. Очень неоднозначная фигура.
Впрочем и персонаж ее принесший тоже мутный. В какой бригаде на момент находитесь, боец?? Откуда повествуете?
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Додано: Сер 11 тра, 2022 20:56
Не носите сюда хоть Колыхаева. Очень неоднозначная фигура.
Впрочем и персонаж ее принесший тоже мутный. В какой бригаде на момент находитесь, боец?? Откуда повествуете?
Додано: Сер 11 тра, 2022 23:43
Приєднусь до запитання.
Певен,що на фронті є багато недолугих командирів.Так було завжди ,так буде і надалі.Але чи варто тягнути зараз це на обговорення.Змінювати ситуацію треба на місцях безпосередньо причетними.Але якщо ціль саме шостий презедент,то мабуть треба " за руським кораблем"
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