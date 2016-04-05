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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 995996997998
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:56

Не носите сюда хоть Колыхаева. Очень неоднозначная фигура.
Впрочем и персонаж ее принесший тоже мутный. В какой бригаде на момент находитесь, боец?? Откуда повествуете?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 22:23

Bobua
Завязывайте помойку на форум тащить.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 23:43

  Hotab написав:Не носите сюда хоть Колыхаева. Очень неоднозначная фигура.
Впрочем и персонаж ее принесший тоже мутный. В какой бригаде на момент находитесь, боец?? Откуда повествуете?

Приєднусь до запитання.
Певен,що на фронті є багато недолугих командирів.Так було завжди ,так буде і надалі.Але чи варто тягнути зараз це на обговорення.Змінювати ситуацію треба на місцях безпосередньо причетними.Але якщо ціль саме шостий презедент,то мабуть треба " за руським кораблем"
heineken
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