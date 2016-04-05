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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 тра, 2022 20:56
Не носите сюда хоть Колыхаева. Очень неоднозначная фигура.
Впрочем и персонаж ее принесший тоже мутный. В какой бригаде на момент находитесь, боец?? Откуда повествуете?
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Hotab
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Додано: Сер 11 тра, 2022 22:23
Bobua
Завязывайте помойку на форум тащить.
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antey1969
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Додано: Сер 11 тра, 2022 23:43
Hotab написав:
Не носите сюда хоть Колыхаева. Очень неоднозначная фигура.
Впрочем и персонаж ее принесший тоже мутный. В какой бригаде на момент находитесь, боец?? Откуда повествуете?
Приєднусь до запитання.
Певен,що на фронті є багато недолугих командирів.Так було завжди ,так буде і надалі.Але чи варто тягнути зараз це на обговорення.Змінювати ситуацію треба на місцях безпосередньо причетними.Але якщо ціль саме шостий презедент,то мабуть треба " за руським кораблем"
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heineken
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Додано: Чет 12 тра, 2022 05:17
Hotab написав:
vitaliian , настало время акуительных историй.
уже да , сегодня утром завернули домой неосновних работников крит. инфрастуктури.
бункерний дед вибесился.
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Goodman
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Додано: Чет 12 тра, 2022 06:09
vitaliian написав: Hotab написав:vitaliian
, настало время акуительных историй.
я сегодня выходной)
Лише флуд від ірпінської обліківки, яка зараз сидить десь у Львові.
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