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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 996997998999>
Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 20:56

Не носите сюда хоть Колыхаева. Очень неоднозначная фигура.
Впрочем и персонаж ее принесший тоже мутный. В какой бригаде на момент находитесь, боец?? Откуда повествуете?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 22:23

Bobua
Завязывайте помойку на форум тащить.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 23:43

  Hotab написав:Не носите сюда хоть Колыхаева. Очень неоднозначная фигура.
Впрочем и персонаж ее принесший тоже мутный. В какой бригаде на момент находитесь, боец?? Откуда повествуете?

Приєднусь до запитання.
Певен,що на фронті є багато недолугих командирів.Так було завжди ,так буде і надалі.Але чи варто тягнути зараз це на обговорення.Змінювати ситуацію треба на місцях безпосередньо причетними.Але якщо ціль саме шостий презедент,то мабуть треба " за руським кораблем"
heineken
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 05:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:vitaliian , настало время акуительных историй.

уже да , сегодня утром завернули домой неосновних работников крит. инфрастуктури.
бункерний дед вибесился.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 06:09

  vitaliian написав:
  Hotab написав:vitaliian , настало время акуительных историй.
я сегодня выходной)

Лише флуд від ірпінської обліківки, яка зараз сидить десь у Львові.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Німці, як заажди:

Поставка обещанного Германией вооружения затягивается

Как сообщает Welt, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт не сообщила украинскому правительству, что ему придется самостоятельно заказывать Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Вместо этого Киеву сказали, что поставки зенитных самоходных установок будут происходить непосредственно от немецкого правительства.

Через день после объявления о передаче Украине тяжелого оружия министр заявила, что это "контракт между Украиной и компанией", а федеральное правительство только дает на это разрешение. Точной даты, когда Киеву предоставят Gepard, пока нет.
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Внутренняя инструкция для сотрудников разведки накладывает два запрета на соответствующие типы информации.

Одна из категорий запрета - обмен разведданными касается любой информации, которая помогла бы Украине атаковать российские объекты за ее пределами.

Цель запрета — удержать США от участия в возможных атаках, которые "Украина может осуществить внутри России". 

Сейчас сотрудничество между Киевом и Вашингтоном по разведанным включает информацию о местонахождении и перемещении российских войск, которую Украина получает "в режиме реального времени", спутниковые снимки и отчеты, собранные из конфиденциальных американских источников в США.

Кроме того, теперь США не смогут предоставлять подробную информацию, которая помогла бы Украине ликвидировать членов российского военного руководства высшего ранга, в том числе начальника генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

Однако этот запрет не распространяется на российских генералов. В то же время, по словам американского высокопоставленного чиновника, правительство США решило не предоставлять информацию об их местонахождении в Украине тоже.

https://www.unian.net/politics/ssha-zap ... viber_site
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:50

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  Hotab написав:vitaliian , настало время акуительных историй.
я сегодня выходной)

Лише флуд від ірпінської обліківки, яка зараз сидить десь у Львові.

Зате це не заважає новоявленому "військовому експерту" бути в курсі всіх ОБСТАВИН на фронті, краще навіть ніж увесь генштаб ВСУ.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

дочесались наши языком. от никогда не понимал - нахрена трындеть? это ж не телешоу.

https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/11/ukraine-us-intelligence-sharing-war/
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 08:59

Джерелами фінансування державного бюджету від початку повномасштабної війни РФ проти України є військові облігації та допомога – усього за понад два місяці надійшло 338 млрд грн.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Так, найбільше бюджет профінансував Національний банк – регулятор "надрукував" через викуп військових облігацій 100 млрд грн. Ще 65 млрд грн надійшло від продажу військових ОВДП іншим інвесторам.
Також 41 млрд грн надійшов від Міжнародного валютного фонду у вигляді кредиту.
Від США, Італії, Данії, Норвегії, Австрії Латвій, Литви та Ісландії Україна отримала кошти у вигляді грантів, тобто безповоротної допомоги. Із загальнох суми допомоги у 338 млрд грн (11,4 млрд доларів) Україна 45,5 млрд грн отримала саме у вигляді грантів.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/11/686902/
alexop
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