Не носите сюда хоть Колыхаева. Очень неоднозначная фигура.
Впрочем и персонаж ее принесший тоже мутный. В какой бригаде на момент находитесь, боец?? Откуда повествуете?
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Додано: Сер 11 тра, 2022 20:56
Не носите сюда хоть Колыхаева. Очень неоднозначная фигура.
Впрочем и персонаж ее принесший тоже мутный. В какой бригаде на момент находитесь, боец?? Откуда повествуете?
Додано: Сер 11 тра, 2022 23:43
Приєднусь до запитання.
Певен,що на фронті є багато недолугих командирів.Так було завжди ,так буде і надалі.Але чи варто тягнути зараз це на обговорення.Змінювати ситуацію треба на місцях безпосередньо причетними.Але якщо ціль саме шостий презедент,то мабуть треба " за руським кораблем"
Додано: Чет 12 тра, 2022 05:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 12 тра, 2022 06:09
Додано: Чет 12 тра, 2022 08:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Німці, як заажди:
Поставка обещанного Германией вооружения затягивается
Как сообщает Welt, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт не сообщила украинскому правительству, что ему придется самостоятельно заказывать Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW).
Вместо этого Киеву сказали, что поставки зенитных самоходных установок будут происходить непосредственно от немецкого правительства.
Через день после объявления о передаче Украине тяжелого оружия министр заявила, что это "контракт между Украиной и компанией", а федеральное правительство только дает на это разрешение. Точной даты, когда Киеву предоставят Gepard, пока нет.
Додано: Чет 12 тра, 2022 08:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Внутренняя инструкция для сотрудников разведки накладывает два запрета на соответствующие типы информации.
Одна из категорий запрета - обмен разведданными касается любой информации, которая помогла бы Украине атаковать российские объекты за ее пределами.
Цель запрета — удержать США от участия в возможных атаках, которые "Украина может осуществить внутри России".
Сейчас сотрудничество между Киевом и Вашингтоном по разведанным включает информацию о местонахождении и перемещении российских войск, которую Украина получает "в режиме реального времени", спутниковые снимки и отчеты, собранные из конфиденциальных американских источников в США.
Кроме того, теперь США не смогут предоставлять подробную информацию, которая помогла бы Украине ликвидировать членов российского военного руководства высшего ранга, в том числе начальника генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.
Однако этот запрет не распространяется на российских генералов. В то же время, по словам американского высокопоставленного чиновника, правительство США решило не предоставлять информацию об их местонахождении в Украине тоже.
Додано: Чет 12 тра, 2022 08:50
Зате це не заважає новоявленому "військовому експерту" бути в курсі всіх ОБСТАВИН на фронті, краще навіть ніж увесь генштаб ВСУ.
Додано: Чет 12 тра, 2022 08:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
дочесались наши языком. от никогда не понимал - нахрена трындеть? это ж не телешоу.
Додано: Чет 12 тра, 2022 08:59
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