RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 996997998999
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:03

вже прийшла отвєточка від ₚоzzії

https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/11/7345594/
greenozon
 
Повідомлень: 13427
З нами з: 01.06.14
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1193 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:04

  GALeon написав:Внутренняя инструкция для сотрудников разведки накладывает два запрета на соответствующие типы информации.

Одна из категорий запрета - обмен разведданными касается любой информации, которая помогла бы Украине атаковать российские объекты за ее пределами.

Цель запрета — удержать США от участия в возможных атаках, которые "Украина может осуществить внутри России". 

Сейчас сотрудничество между Киевом и Вашингтоном по разведанным включает информацию о местонахождении и перемещении российских войск, которую Украина получает "в режиме реального времени", спутниковые снимки и отчеты, собранные из конфиденциальных американских источников в США.

Кроме того, теперь США не смогут предоставлять подробную информацию, которая помогла бы Украине ликвидировать членов российского военного руководства высшего ранга, в том числе начальника генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

Однако этот запрет не распространяется на российских генералов. В то же время, по словам американского высокопоставленного чиновника, правительство США решило не предоставлять информацию об их местонахождении в Украине тоже.

https://www.unian.net/politics/ssha-zap ... viber_site

і що це змінює?
Путін і Луашенко розказують, що вони воють із США на території України
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28980
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1404 раз.
Подякували: 2503 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:16

  greenozon написав:вже прийшла отвєточка від ₚоzzії

https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/11/7345594/

М-да. Правда ще та правда.
Moscow’s behaviour in space is becoming “increasingly hostile”, the head of US space command has warned as he raised concerns about frequent attacks on GPS satellite signals.

правда переклала як
Росія атакує супутники на орбіті Землі, які передають й уможливлюють GPS-сигнали, в тому числі у звичайних смартфонах.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 09:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Нам сообщают о мощном взрыве в Запорожье. Тревоги нет. Проверяем информацию
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 636
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна у всьому світі шукає радянську зброю для того, щоб викупити її для України, пише WSJ. За його словами, Росія теж приєдналася до пошуків, що свідчить про її втрати у війні проти України.

"Значна частина [Міністерства оборони] та військових аташе у всьому світі шукають. Часом ми наштовхуємося на росіян, до речі, які теж шукають в деяких країнах запаси, тому що вони у них швидко закінчуються", – розказав Воллес журналістам під час візиту до Вашингтону 11 травня.

За словами Воллеса, запаси радянської військової техніки та обладнання є у 23 країнах світу. В Афганістані, куди Радянський Союз завів війська у 1979 році, ймовірно, може бути радянська зброя, але Воллес вважає, що навіть росіяни не наважаться купувати її там.
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... dlya-sebya
V2
4
 
Повідомлень: 7498
З нами з: 03.07.09
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1250 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:23

  GALeon написав:️Нам сообщают о мощном взрыве в Запорожье. Тревоги нет. Проверяем информацию

чо тут проверять, над Космосом пролетела крылатая ракета, бахнула где то в частном секторе
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7269
З нами з: 20.11.08
Подякував: 127 раз.
Подякували: 1885 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:24

  GALeon написав:️Нам сообщают о мощном взрыве в Запорожье. Тревоги нет. Проверяем информацию

Російські військові вранці 12 травня запустили крилату ракету по Запоріжжю, повідомила обласна військова адміністрація.
«Сьогодні, 12 травня, близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по м. Запоріжжя. За попередніми даними, горить приватна будівля. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – додали в ОВА

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zaporizhzhya-krylata-raketa/31845965.html
alexop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 131
З нами з: 22.05.15
Подякував: 1416 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:
  GALeon написав:️Нам сообщают о мощном взрыве в Запорожье. Тревоги нет. Проверяем информацию

чо тут проверять, над Космосом пролетела крылатая ракета, бахнула где то в частном секторе
По відео https://t.me/uniannet/54108 наче на правий полетіла чи бабурку
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 636
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знову лякають ЯЗ:

В россии отреагировали на скорое вступление Финляндии и Швеции в НАТО и пригрозили ядерной войной

«Потенциальный конфликт НАТО с рф может перерасти в ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием», - дмитрий медведев
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 636
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 996997998999
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 94901
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451286
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2908
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (671)
12.05.2022 11:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.