GALeon написав:Внутренняя инструкция для сотрудников разведки накладывает два запрета на соответствующие типы информации.
Одна из категорий запрета - обмен разведданными касается любой информации, которая помогла бы Украине атаковать российские объекты за ее пределами.
Цель запрета — удержать США от участия в возможных атаках, которые "Украина может осуществить внутри России".
Сейчас сотрудничество между Киевом и Вашингтоном по разведанным включает информацию о местонахождении и перемещении российских войск, которую Украина получает "в режиме реального времени", спутниковые снимки и отчеты, собранные из конфиденциальных американских источников в США.
Кроме того, теперь США не смогут предоставлять подробную информацию, которая помогла бы Украине ликвидировать членов российского военного руководства высшего ранга, в том числе начальника генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.
Однако этот запрет не распространяется на российских генералов. В то же время, по словам американского высокопоставленного чиновника, правительство США решило не предоставлять информацию об их местонахождении в Украине тоже.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна у всьому світі шукає радянську зброю для того, щоб викупити її для України, пише WSJ. За його словами, Росія теж приєдналася до пошуків, що свідчить про її втрати у війні проти України.
"Значна частина [Міністерства оборони] та військових аташе у всьому світі шукають. Часом ми наштовхуємося на росіян, до речі, які теж шукають в деяких країнах запаси, тому що вони у них швидко закінчуються", – розказав Воллес журналістам під час візиту до Вашингтону 11 травня.
За словами Воллеса, запаси радянської військової техніки та обладнання є у 23 країнах світу. В Афганістані, куди Радянський Союз завів війська у 1979 році, ймовірно, може бути радянська зброя, але Воллес вважає, що навіть росіяни не наважаться купувати її там. https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... dlya-sebya
GALeon написав:️Нам сообщают о мощном взрыве в Запорожье. Тревоги нет. Проверяем информацию
Російські військові вранці 12 травня запустили крилату ракету по Запоріжжю, повідомила обласна військова адміністрація. «Сьогодні, 12 травня, близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по м. Запоріжжя. За попередніми даними, горить приватна будівля. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – додали в ОВА