Успіх написав:1. Я, взагалі-то, радіотелефоніст - але якщо потрібно, то і снаряди підношу і на кухні допоможу.... У нас тут всі "рівні"! Навіть, наш лікар(точніше він якось по-іншому називається, я забув...) - але і він носить теж снаряди, якщо потрібно!
2. Так, я ніколи не приховував, що мій бізнес - "багато Не приносить!"(+/-700$/міс) А тут - платять більше... - але ж тут присутній і ризих здоров'я/життя! Особливо - на передку!
Тому ще раз повторю "своє військове правило" - "Краще 30К/міс. в тилу, ніж 100К/міс на передку!"
Успіх написав:Тому ще раз повторю "своє військове правило" - "Краще 30К/міс. в тилу, ніж 100К/міс на передку!"
Анна Маляр:
З початку введення воєнного стану усі військовослужбовці крім свого звичайного грошового забезпечення отримують доплату. Або з розрахунку 30 тис. грн на місяць, якщо немає боїв. Або з розрахунку 100 тис. грн на місяць за безпосередню участь у боях. Кількість днів, проведених у боях, визначається згідно з відповідними бойовими наказами командування. На підставі документів, які формуються військовими частинами, Міністерство оборони перераховує кошти до частин, які вже безпосередньо нараховують їх нашим воїнам. Станом на 10 травня Міністерство вже перерахувало 34,5 млрд грн. Міністерство оборони уважно відстежує усі сигнали щодо проблем, які виникають під час виплат. Зважаючи, що йдеться про виплати понад 500 тис. осіб, частина з яких безпосередньо у боях, виникають різні обставини, які іноді ускладнюють виплати, але ми на них гнучко реагуємо. https://gazeta.ua/blog/57064/vijna-pere ... adnij-etap
Говорят, что танки не летают. Танки может и не летают, но вот их башни летают и довольно высоко:
Китайское ТВ зафиксировало момент подрыва российского танка: эпичные кадры 11.05.2022
Китайские журналисты, которые ехали в Мариуполь, чтобы отследить процесс эвакуации с меткомбината "Азовсталь", стали свидетелями взрыва российского танка. Бронемашина взлетела на воздух с такой силой, что башню оторвало и подкинуло на десятки метров вверх. ...