RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 99899910001001
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 16:43

❗️Полтавщина. Щойно чотири «прильоти» знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом.

Повідомив Дмитро Лунін, голова Полтавської ОВА
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12885
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1999 раз.
Подякували: 2844 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:"Невже так важко замінити дошки на дійсно міста-герої України, Бучу, Ірпінь, Маріуполь

В Рівному на рахунок цього все ОК. Улюблена московська ковбаса меншенького вже Маріупольська :)
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5584
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6200 раз.
Подякували: 2764 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 17:33

  prodigy написав:В Одесі на алеї ворожих російських міст з’явилися квіти. Их поклали, мабуть до Дня перемоги, біля табличок з надписами "москва", "ленінград" та інші.

По це написав в своєму ТГ активіст Дем’ян Ганул.

Він запропонував переіменувати ці таблички на українські міста, які постраждали від російських загарбників.

"Невже так важко замінити дошки на дійсно міста-герої України, Бучу, Ірпінь, Маріуполь

https://www.048.ua/news/3387726/v-odesi ... kviti-foto

ці квіти дратують більше ніж іскандери над головою
коли вони вже відійдуть (чи виїдуть)

Так всё-таки, есть у городского совета планы по памятнику императрице и переименованию площади? (только, бога ради, не повторяйте откровенную дезу про "наследие ЮНЕСКО")
juristkostya
 
Повідомлень: 4381
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 17:34

  Василь-Рівне написав:
  prodigy написав:"Невже так важко замінити дошки на дійсно міста-герої України, Бучу, Ірпінь, Маріуполь

В Рівному на рахунок цього все ОК. Улюблена московська ковбаса меншенького вже Маріупольська :)

Довго продержався батон "подмосковний", зараз домашній.Ще в 14 році натякав на його назву,не брало, бабахнуло, на другий день змінили.
AlexMotel
 
Повідомлень: 311
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 99899910001001
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexMotel, andrijk777, juristkostya і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 94948
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451305
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2910
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (679)
12.05.2022 18:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.