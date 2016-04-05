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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 тра, 2022 16:43
❗️Полтавщина. Щойно чотири «прильоти» знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом.
Повідомив Дмитро Лунін, голова Полтавської ОВА
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Додано: Чет 12 тра, 2022 17:24
prodigy написав:
"Невже так важко замінити дошки на дійсно міста-герої України, Бучу, Ірпінь, Маріуполь
В Рівному на рахунок цього все ОК. Улюблена московська ковбаса меншенького вже Маріупольська
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Василь-Рівне
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Додано: Чет 12 тра, 2022 17:33
prodigy написав:
В Одесі на алеї ворожих російських міст з’явилися квіти. Их поклали, мабуть до Дня перемоги, біля табличок з надписами "москва", "ленінград" та інші.
По це написав в своєму ТГ активіст Дем’ян Ганул.
Він запропонував переіменувати ці таблички на українські міста, які постраждали від російських загарбників.
"Невже так важко замінити дошки на дійсно міста-герої України, Бучу, Ірпінь, Маріупольhttps://www.048.ua/news/3387726/v-odesi ... kviti-foto
ці квіти дратують більше ніж іскандери над головою
коли вони вже відійдуть (чи виїдуть)
Так всё-таки, есть у городского совета планы по памятнику императрице и переименованию площади? (только, бога ради, не повторяйте откровенную дезу про "наследие ЮНЕСКО")
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Додано: Чет 12 тра, 2022 17:34
Василь-Рівне написав: prodigy написав:
"Невже так важко замінити дошки на дійсно міста-герої України, Бучу, Ірпінь, Маріуполь
В Рівному на рахунок цього все ОК. Улюблена московська ковбаса меншенького вже Маріупольська
Довго продержався батон "подмосковний", зараз домашній.Ще в 14 році натякав на його назву,не брало, бабахнуло, на другий день змінили.
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