❗️Полтавщина. Щойно чотири «прильоти» знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом.
Повідомив Дмитро Лунін, голова Полтавської ОВА
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Додано: Чет 12 тра, 2022 16:43
❗️Полтавщина. Щойно чотири «прильоти» знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом.
Повідомив Дмитро Лунін, голова Полтавської ОВА
Додано: Чет 12 тра, 2022 17:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 12 тра, 2022 17:34
Довго продержався батон "подмосковний", зараз домашній.Ще в 14 році натякав на його назву,не брало, бабахнуло, на другий день змінили.
Додано: Чет 12 тра, 2022 17:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну що - я, наче, нічого не порушую? )))
Додано: Чет 12 тра, 2022 17:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
крилата ракета по Запоріжжю влучила у заповідну частину острова Хортиця, викликавши пожежу. Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено.
За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, що попереднього разу російські військові випустили дві крилаті ракети по Хортиці 21 квітня. Тоді одна ракета впала в районі мосту Преображенського, а друга - пошкодила санаторій-профілакторій одного з підприємств.
Речник ЗОВА, полковник Іван Арєф‘єв
Додано: Чет 12 тра, 2022 18:03
Додано: Чет 12 тра, 2022 18:12
change_pm
Ракета "Нептун" призначена для морських цілей. Вона не фігачить по НПЗ.
Якщо дійсно "Мені ось цікаво", то спочатку розберіть що по чому фігачить, а вже потім задавайте дурнуваті питання.
Додано: Чет 12 тра, 2022 18:29
россия потеряла еще один коробль. В ночь на 12 мая корабль тылового обеспечения шел в направлении острова Змеиный. Но на нем "вспыхнул пожар". Точных данных о потерях нет. Корабль не удалось отбуксировать в Крым Таких кораблей в россии только два – "Всеволод Бобров" и "Эльбрус"
Додано: Чет 12 тра, 2022 18:33
Большая разница. Я продолжал работать здесь, платить налоги здесь, тратить деньги здесь, поддерживать экономику здесь. И продолжал находиться на своей территории, и на гражданских засадах помогать защищать ее, а не трусливо бежать в первых рядах, сверкая лаптями, какие бы ты инфантильные фантазии себе не придумывал о том, что я сепар. В том числе и отказом от скупки валюты и хейтом всех таких чудаков. Хотя я очевидно понимаю, что понесу убытки. Но могу себе это позволить.
Додано: Чет 12 тра, 2022 18:33
это, случайно не тот же "БДК с _экипажем_ (не десантом) до 600 человек", что Продиджи репостил чуть выше?
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