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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 999100010011002>
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 16:43

❗️Полтавщина. Щойно чотири «прильоти» знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом.

Повідомив Дмитро Лунін, голова Полтавської ОВА
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:"Невже так важко замінити дошки на дійсно міста-герої України, Бучу, Ірпінь, Маріуполь

В Рівному на рахунок цього все ОК. Улюблена московська ковбаса меншенького вже Маріупольська :)
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 17:34

  Василь-Рівне написав:
  prodigy написав:"Невже так важко замінити дошки на дійсно міста-герої України, Бучу, Ірпінь, Маріуполь

В Рівному на рахунок цього все ОК. Улюблена московська ковбаса меншенького вже Маріупольська :)

Довго продержався батон "подмосковний", зараз домашній.Ще в 14 році натякав на його назву,не брало, бабахнуло, на другий день змінили.
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну що - я, наче, нічого не порушую? :wink: :D )))
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 17:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:
  GALeon написав:️Нам сообщают о мощном взрыве в Запорожье. Тревоги нет. Проверяем информацию

чо тут проверять, над Космосом пролетела крылатая ракета, бахнула где то в частном секторе
крилата ракета по Запоріжжю влучила у заповідну частину острова Хортиця, викликавши пожежу. Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено.

За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, що попереднього разу російські військові випустили дві крилаті ракети по Хортиці 21 квітня. Тоді одна ракета впала в районі мосту Преображенського, а друга - пошкодила санаторій-профілакторій одного з підприємств.

Речник ЗОВА, полковник Іван Арєф‘єв
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 18:03

  change_pm написав:де ракети, вироблені за 2.5 місяці війни?

Все вопросы к Зеленскому
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 18:12

change_pm
Ракета "Нептун" призначена для морських цілей. Вона не фігачить по НПЗ.
Якщо дійсно "Мені ось цікаво", то спочатку розберіть що по чому фігачить, а вже потім задавайте дурнуваті питання.
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 18:29

россия потеряла еще один коробль. В ночь на 12 мая корабль тылового обеспечения шел в направлении острова Змеиный. Но на нем "вспыхнул пожар". Точных данных о потерях нет. Корабль не удалось отбуксировать в Крым Таких кораблей в россии только два – "Всеволод Бобров" и "Эльбрус"
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 18:33

  Hotab написав:Какая разница, что ты был в Киеве все это время,

Большая разница. Я продолжал работать здесь, платить налоги здесь, тратить деньги здесь, поддерживать экономику здесь. И продолжал находиться на своей территории, и на гражданских засадах помогать защищать ее, а не трусливо бежать в первых рядах, сверкая лаптями, какие бы ты инфантильные фантазии себе не придумывал о том, что я сепар. В том числе и отказом от скупки валюты и хейтом всех таких чудаков. Хотя я очевидно понимаю, что понесу убытки. Но могу себе это позволить.
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 18:33

  edvardd написав:россия потеряла еще один коробль. В ночь на 12 мая корабль тылового обеспечения шел в направлении острова Змеиный. Но на нем "вспыхнул пожар". Точных данных о потерях нет. Корабль не удалось отбуксировать в Крым Таких кораблей в россии только два – "Всеволод Бобров" и "Эльбрус"
это, случайно не тот же "БДК с _экипажем_ (не десантом) до 600 человек", что Продиджи репостил чуть выше?
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