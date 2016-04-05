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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 тра, 2022 18:46
change_pm написав:
Чому за 2.5 місяці не було вироблено своїх ракет "Нептун"
полный цикл производства ракет типа "Нептун" хорошо, если вложится в 2,5 года.
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Ромасик
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Додано: Чет 12 тра, 2022 18:46
edvardd написав:
россия потеряла еще один коробль. В ночь на 12 мая корабль тылового обеспечения шел в направлении острова Змеиный. Но на нем "вспыхнул пожар". Точных данных о потерях нет. Корабль не удалось отбуксировать в Крым Таких кораблей в россии только два – "Всеволод Бобров" и "Эльбрус"
судно дійсно цікаве(має барокамеру для декомпресії)
Російське судно проекту 23120 було атаковане українською протикорабельною ракетою "Нептун".
Востаннє редагувалось prodigy
в Чет 12 тра, 2022 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 18:49
Ромасик написав: change_pm написав:
Чому за 2.5 місяці не було вироблено своїх ракет "Нептун"
полный цикл производства ракет типа "Нептун" хорошо, если вложится в 2,5 года.
слуги уже 3 роки рулять
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Додано: Чет 12 тра, 2022 18:57
prodigy написав:
судно дійсно цікаве(має барокамеру для декомпресії)
Рекомпрессионную камеру, водолазную беседку, мотопомпу и флаг "альфа" по МСС (или "ноль" по военно-морскому своду) можно приспособить на очень многих судах, это не критерий "интересности".
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Додано: Чет 12 тра, 2022 18:59
juristkostya написав: prodigy написав:
судно дійсно цікаве(має барокамеру для декомпресії)
Рекомпрессионную камеру, водолазную беседку, мотопомпу и флаг "альфа" по МСС (или "ноль" по военно-морскому своду) можно приспособить на очень многих судах, это не критерий "интересности".
Ниче себе у кости познания.
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vitaliian
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Додано: Чет 12 тра, 2022 19:00
Ромасик написав:
Я продолжал работать здесь, платить налоги здесь, тратить деньги здесь
Ну рассказывай, где ты работал ?
И на что тратил деньги ?
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Додано: Чет 12 тра, 2022 19:04
vitaliian написав: juristkostya написав: prodigy написав:
судно дійсно цікаве(має барокамеру для декомпресії)
Рекомпрессионную камеру, водолазную беседку, мотопомпу и флаг "альфа" по МСС (или "ноль" по военно-морскому своду) можно приспособить на очень многих судах, это не критерий "интересности".
Ниче себе у кости познания.
это касается практически любого вопроса, по которому я высказываюсь.
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