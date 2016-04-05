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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 999100010011002
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 18:46

  change_pm написав:Чому за 2.5 місяці не було вироблено своїх ракет "Нептун"

полный цикл производства ракет типа "Нептун" хорошо, если вложится в 2,5 года.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 18:46

  edvardd написав:россия потеряла еще один коробль. В ночь на 12 мая корабль тылового обеспечения шел в направлении острова Змеиный. Но на нем "вспыхнул пожар". Точных данных о потерях нет. Корабль не удалось отбуксировать в Крым Таких кораблей в россии только два – "Всеволод Бобров" и "Эльбрус"


судно дійсно цікаве(має барокамеру для декомпресії)
Російське судно проекту 23120 було атаковане українською протикорабельною ракетою "Нептун".

Востаннє редагувалось prodigy в Чет 12 тра, 2022 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 18:49

  Ромасик написав:
  change_pm написав:Чому за 2.5 місяці не було вироблено своїх ракет "Нептун"

полный цикл производства ракет типа "Нептун" хорошо, если вложится в 2,5 года.

слуги уже 3 роки рулять
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 18:57

  prodigy написав:
судно дійсно цікаве(має барокамеру для декомпресії)

Рекомпрессионную камеру, водолазную беседку, мотопомпу и флаг "альфа" по МСС (или "ноль" по военно-морскому своду) можно приспособить на очень многих судах, это не критерий "интересности".
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 18:59

  juristkostya написав:
  prodigy написав:
судно дійсно цікаве(має барокамеру для декомпресії)

Рекомпрессионную камеру, водолазную беседку, мотопомпу и флаг "альфа" по МСС (или "ноль" по военно-морскому своду) можно приспособить на очень многих судах, это не критерий "интересности".

Ниче себе у кости познания.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 19:00

  Ромасик написав:Я продолжал работать здесь, платить налоги здесь, тратить деньги здесь

Ну рассказывай, где ты работал ?
И на что тратил деньги ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 19:04

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  prodigy написав:
судно дійсно цікаве(має барокамеру для декомпресії)

Рекомпрессионную камеру, водолазную беседку, мотопомпу и флаг "альфа" по МСС (или "ноль" по военно-морскому своду) можно приспособить на очень многих судах, это не критерий "интересности".

Ниче себе у кости познания.
это касается практически любого вопроса, по которому я высказываюсь.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 19:08

  prodigy написав:
  edvardd написав:россия потеряла еще один коробль. В ночь на 12 мая корабль тылового обеспечения шел в направлении острова Змеиный. Но на нем "вспыхнул пожар". Точных данных о потерях нет. Корабль не удалось отбуксировать в Крым Таких кораблей в россии только два – "Всеволод Бобров" и "Эльбрус"


судно дійсно цікаве(має барокамеру для декомпресії)
Російське судно проекту 23120 було атаковане українською протикорабельною ракетою "Нептун".




https://images.app.goo.gl/TEVFd59iZbYeC4239 :D
fler
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  #<1 ... 999100010011002
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