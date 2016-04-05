Додано: Чет 12 тра, 2022 19:23

Ромасик написав: Hotab написав: Какая разница, что ты был в Киеве все это время, Какая разница, что ты был в Киеве все это время,

Большая разница. Я продолжал работать здесь, платить налоги здесь, тратить деньги здесь, поддерживать экономику здесь. Большая разница. Я продолжал работать здесь, платить налоги здесь, тратить деньги здесь, поддерживать экономику здесь.

Ромасик написав: И продолжал находиться на своей территории, и на гражданских засадах помогать защищать ее, а не трусливо бежать в первых рядах, сверкая лаптями, какие бы ты инфантильные фантазии себе не придумывал о том, что я сепар. И продолжал находиться на своей территории, и на гражданских засадах помогать защищать ее, а не трусливо бежать в первых рядах, сверкая лаптями, какие бы ты инфантильные фантазии себе не придумывал о том, что я сепар.

А ось з цього місця більш докладно.Працювати, то зрозуміло, підтримувати економіку працюючи, також.Але чим це відрізняється від тієї ж праці тих хто виїхав західніше, крім того що додавали навантаження на інфраструктуру та забезпечення міста яке обороняється?У Хотаба, та Долярчика можна спитати, коли їм простіше воювати, коли є цивільні у місті чи ні?Допомога, ось тут також є питання.Допомагати можна по-різному, є такі "помогатори", без яких простіше.Наприклад є "волонтери"-задовбувачі, які задовбують дійсно ВОЛОНТЕРІВ, такі собі передасти, іх просять, вони задовбують тих хто купляє, таким чином заважаючи їм робити свою роботу.Допомога вона є різною, і якщо людина переїхала і продовжує працювати, не беручи допомогу від держави, а ще й допомагає фондам, та армії, то це на даний момент набагато важливіше, чим сидіти і пишатися що, я тут сиджу і нікуди не виїхав.І, скільки _особисто_ Ви вже вклали\донатили\купували (окрім податків) зароблених коштів у допомогу армії та волонтерам (у відсотках від доходу, чи у абсолютних величинах)?