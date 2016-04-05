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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 тра, 2022 18:46
change_pm написав:
Чому за 2.5 місяці не було вироблено своїх ракет "Нептун"
полный цикл производства ракет типа "Нептун" хорошо, если вложится в 2,5 года.
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Ромасик
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Додано: Чет 12 тра, 2022 18:46
edvardd написав:
россия потеряла еще один коробль. В ночь на 12 мая корабль тылового обеспечения шел в направлении острова Змеиный. Но на нем "вспыхнул пожар". Точных данных о потерях нет. Корабль не удалось отбуксировать в Крым Таких кораблей в россии только два – "Всеволод Бобров" и "Эльбрус"
судно дійсно цікаве(має барокамеру для декомпресії)
Російське судно проекту 23120 було атаковане українською протикорабельною ракетою "Нептун".
Востаннє редагувалось prodigy
в Чет 12 тра, 2022 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 18:49
Ромасик написав: change_pm написав:
Чому за 2.5 місяці не було вироблено своїх ракет "Нептун"
полный цикл производства ракет типа "Нептун" хорошо, если вложится в 2,5 года.
слуги уже 3 роки рулять
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Додано: Чет 12 тра, 2022 18:57
prodigy написав:
судно дійсно цікаве(має барокамеру для декомпресії)
Рекомпрессионную камеру, водолазную беседку, мотопомпу и флаг "альфа" по МСС (или "ноль" по военно-морскому своду) можно приспособить на очень многих судах, это не критерий "интересности".
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Додано: Чет 12 тра, 2022 18:59
juristkostya написав: prodigy написав:
судно дійсно цікаве(має барокамеру для декомпресії)
Рекомпрессионную камеру, водолазную беседку, мотопомпу и флаг "альфа" по МСС (или "ноль" по военно-морскому своду) можно приспособить на очень многих судах, это не критерий "интересности".
Ниче себе у кости познания.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 19:00
Ромасик написав:
Я продолжал работать здесь, платить налоги здесь, тратить деньги здесь
Ну рассказывай, где ты работал ?
И на что тратил деньги ?
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Додано: Чет 12 тра, 2022 19:23
Ромасик написав: Hotab написав:
Какая разница, что ты был в Киеве все это время,
Большая разница. Я продолжал работать здесь, платить налоги здесь, тратить деньги здесь, поддерживать экономику здесь.
А ось з цього місця більш докладно.
Працювати, то зрозуміло, підтримувати економіку працюючи, також.
Але чим це відрізняється від тієї ж праці тих хто виїхав західніше, крім того що додавали навантаження на інфраструктуру та забезпечення міста яке обороняється?
У Хотаба, та Долярчика можна спитати, коли їм простіше воювати, коли є цивільні у місті чи ні?
Ромасик написав:
И продолжал находиться на своей территории, и на гражданских засадах помогать защищать ее, а не трусливо бежать в первых рядах, сверкая лаптями, какие бы ты инфантильные фантазии себе не придумывал о том, что я сепар.
Допомога, ось тут також є питання.
Допомагати можна по-різному, є такі "помогатори", без яких простіше.
Наприклад є "волонтери"-задовбувачі, які задовбують дійсно ВОЛОНТЕРІВ, такі собі передасти, іх просять, вони задовбують тих хто купляє, таким чином заважаючи їм робити свою роботу.
Допомога вона є різною, і якщо людина переїхала і продовжує працювати, не беручи допомогу від держави, а ще й допомагає фондам, та армії, то це на даний момент набагато важливіше, чим сидіти і пишатися що, я тут сиджу і нікуди не виїхав.
І, скільки _особисто_ Ви вже вклали\донатили\купували (окрім податків) зароблених коштів у допомогу армії та волонтерам (у відсотках від доходу, чи у абсолютних величинах)?
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Додано: Чет 12 тра, 2022 19:34
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Додано: Чет 12 тра, 2022 20:10
Ромасик написав:
Большая разница
Абсолютно никакой, где ты удаленно бы работал и проедал свои деньги, в Черновцах или в Киеве. Только ты, кроме всего прочего, нагружал в Киеве канализацию и прочие септики, вытаскивая из магазинов дефицитные продукты и прокатывая дефицитный бензин. Кроме того, терял время и внимание полиции , военных, которые шмонали праздно шатающихся по городу бесполезных ромасиков.
Если что, я не упрекаю никого, кто остался в Киеве. Это дело личное. Но уж точно сними с себя эту спесь, что ты остался в Киеве, якобы совершив подвиг, а другие уехали.
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