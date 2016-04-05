Додано: Чет 12 тра, 2022 20:29

Ромасик написав: pesikot написав: Ромасик написав: Я продолжал работать здесь, платить налоги здесь, тратить деньги здесь Я продолжал работать здесь, платить налоги здесь, тратить деньги здесь

Ну рассказывай, где ты работал ?

И на что тратил деньги ? Ну рассказывай, где ты работал ?И на что тратил деньги ?

_Mykola_ написав: А ось з цього місця більш докладно. А ось з цього місця більш докладно.

вам декларацию или можно устно доложить? вам декларацию или можно устно доложить?

Понятно, слив защитан. Донатов не было. Пичалька.Хотаб, сообщением выше все разложил по полочкам.По героизму и толку от нахождения в Киеве.Директор фонда "Повернись живим", да и не только он, из больших фондов, четко по полочкам регулярно раскладывает, почему важно помогать армии, и как то что оперативно докупают волонтеры, а счет уже пошел на миллиарды, дает преимущество нашим военным на передовой и сохраняет жизни.И, почему свяязь, тепловизоры, ночники, дроны, медицина, и прочая "мелочевка" очень помогает крошить русню и самим нести меньше потерь, и это расходный материал который нужен постоянно и донатить на покупку этого нужно тоже постоянно. И не важно где работаешь, важно помогать армии и регулярно, это игра в долгую. И помогая, важно также по возможности меньше нагружать государство затратами на свое жизнеобеспечение.