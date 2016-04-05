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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 тра, 2022 20:16
pesikot написав: Ромасик написав:
Я продолжал работать здесь, платить налоги здесь, тратить деньги здесь
Ну рассказывай, где ты работал ?
И на что тратил деньги ?
_Mykola_ написав:
А ось з цього місця більш докладно.
вам декларацию или можно устно доложить?
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Ромасик
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Додано: Чет 12 тра, 2022 20:19
Ромасик написав:
вам декларацию или можно устно доложить?
Письменно. Сколько раз с 14 года посещал Крым и с кем там контактировал.
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Hotab
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Додано: Чет 12 тра, 2022 20:21
Hotab написав: Ромасик написав:
Большая разница
Абсолютно никакой, где ты удаленно бы работал и проедал свои деньги, в Черновцах или в Киеве. Только ты, кроме всего прочего, нагружал в Киеве канализацию и прочие септики, вытаскивая из магазинов дефицитные продукты и прокатывая дефицитный бензин. Кроме того, терял время и внимание полиции , военных, которые шмонали праздно шатающихся по городу бесполезных ромасиков.
Если что, я не упрекаю никого, кто остался в Киеве. Это дело личное. Но уж точно сними с себя эту спесь, что ты остался в Киеве, якобы совершив подвиг, а другие уехали.
кроме пустой трепни есть что сказать?
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Додано: Чет 12 тра, 2022 20:23
Hotab написав: Ромасик написав:
вам декларацию или можно устно доложить?
Письменно. Сколько раз с 14 года посещал Крым и с кем там контактировал.
а чего именно Крым? Там есть таможня, все зафиксировано. В цифровую эпоху для получению инструкций нужно обьязателньо куда-то ехать?
Очередной бред
Востаннє редагувалось Ромасик
в Чет 12 тра, 2022 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 20:24
Ромасик написав:
кроме пустой трепни есть что сказать?
Если ты угомонился со своими геройскими рассказами, как ты спасал Киев, проедая в нем продукты - то больше ничего.
Я 25.02 в обед вылетел из Жулян (при почти безнаказанном господстве рашисткой авиации) , вытащив из-под обстрела машину, которая работала и работает сейчас для победы.
Ромасик написав:
Там есть таможня, все зафиксировано
Мы тебя слушаем, а не таможню.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 20:29
Ромасик написав: pesikot написав: Ромасик написав:
Я продолжал работать здесь, платить налоги здесь, тратить деньги здесь
Ну рассказывай, где ты работал ?
И на что тратил деньги ?
_Mykola_ написав:
А ось з цього місця більш докладно.
вам декларацию или можно устно доложить?
Понятно, слив защитан. Донатов не было. Пичалька.
Хотаб, сообщением выше все разложил по полочкам.
По героизму и толку от нахождения в Киеве.
Директор фонда "Повернись живим", да и не только он, из больших фондов, четко по полочкам регулярно раскладывает, почему важно помогать армии, и как то что оперативно докупают волонтеры, а счет уже пошел на миллиарды, дает преимущество нашим военным на передовой и сохраняет жизни.
И, почему свяязь, тепловизоры, ночники, дроны, медицина, и прочая "мелочевка" очень помогает крошить русню и самим нести меньше потерь, и это расходный материал который нужен постоянно и донатить на покупку этого нужно тоже постоянно. И не важно где работаешь, важно помогать армии и регулярно, это игра в долгую. И помогая, важно также по возможности меньше нагружать государство затратами на свое жизнеобеспечение.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Чет 12 тра, 2022 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 20:32
Мда, дуже не хватає хороших новин.... та трошки вітамінів
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