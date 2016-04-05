Письменно. Сколько раз с 14 года посещал Крым и с кем там контактировал.
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Додано: Чет 12 тра, 2022 20:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 12 тра, 2022 20:23
а чего именно Крым? Там есть таможня, все зафиксировано. В цифровую эпоху для получению инструкций нужно обьязателньо куда-то ехать?
Очередной бред
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 12 тра, 2022 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 тра, 2022 20:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Если ты угомонился со своими геройскими рассказами, как ты спасал Киев, проедая в нем продукты - то больше ничего.
Я 25.02 в обед вылетел из Жулян (при почти безнаказанном господстве рашисткой авиации) , вытащив из-под обстрела машину, которая работала и работает сейчас для победы.
Мы тебя слушаем, а не таможню.
Додано: Чет 12 тра, 2022 20:29
Понятно, слив защитан. Донатов не было. Пичалька.
Хотаб, сообщением выше все разложил по полочкам.
По героизму и толку от нахождения в Киеве.
Директор фонда "Повернись живим", да и не только он, из больших фондов, четко по полочкам регулярно раскладывает, почему важно помогать армии, и как то что оперативно докупают волонтеры, а счет уже пошел на миллиарды, дает преимущество нашим военным на передовой и сохраняет жизни.
И, почему свяязь, тепловизоры, ночники, дроны, медицина, и прочая "мелочевка" очень помогает крошить русню и самим нести меньше потерь, и это расходный материал который нужен постоянно и донатить на покупку этого нужно тоже постоянно. И не важно где работаешь, важно помогать армии и регулярно, это игра в долгую. И помогая, важно также по возможности меньше нагружать государство затратами на свое жизнеобеспечение.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 12 тра, 2022 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 тра, 2022 20:55
Додано: Чет 12 тра, 2022 23:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У Білогорівці рашисти втратили 73 одиниць техніки після форсування річки Сіверський Донець
Російські військові зокрема втратили більше 40 БМП та 7 танків. Також серед втрат БТР-Д, БТР, МТЛБ, бронеавтомобілі.
Додано: Чет 12 тра, 2022 23:43
только надо уточнять, что эти цифры потерь - это не одним эпизодом. Это "нарастающим итогом" за несколько попыток переправиться в течение примерно недели (или чуть меньше)
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