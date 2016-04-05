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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1001100210031004>
Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ромасик написав:вам декларацию или можно устно доложить?

Письменно. Сколько раз с 14 года посещал Крым и с кем там контактировал.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:23

  Hotab написав:
  Ромасик написав:вам декларацию или можно устно доложить?

Письменно. Сколько раз с 14 года посещал Крым и с кем там контактировал.

а чего именно Крым? Там есть таможня, все зафиксировано. В цифровую эпоху для получению инструкций нужно обьязателньо куда-то ехать?

Очередной бред
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 12 тра, 2022 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ромасик написав:кроме пустой трепни есть что сказать?

Если ты угомонился со своими геройскими рассказами, как ты спасал Киев, проедая в нем продукты - то больше ничего.
Я 25.02 в обед вылетел из Жулян (при почти безнаказанном господстве рашисткой авиации) , вытащив из-под обстрела машину, которая работала и работает сейчас для победы.

  Ромасик написав:Там есть таможня, все зафиксировано

Мы тебя слушаем, а не таможню.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:29

  Ромасик написав:
  pesikot написав:
  Ромасик написав:Я продолжал работать здесь, платить налоги здесь, тратить деньги здесь

Ну рассказывай, где ты работал ?
И на что тратил деньги ?

  _Mykola_ написав:А ось з цього місця більш докладно.

вам декларацию или можно устно доложить?

Понятно, слив защитан. Донатов не было. Пичалька.

Хотаб, сообщением выше все разложил по полочкам.
По героизму и толку от нахождения в Киеве. :roll:

Директор фонда "Повернись живим", да и не только он, из больших фондов, четко по полочкам регулярно раскладывает, почему важно помогать армии, и как то что оперативно докупают волонтеры, а счет уже пошел на миллиарды, дает преимущество нашим военным на передовой и сохраняет жизни.
И, почему свяязь, тепловизоры, ночники, дроны, медицина, и прочая "мелочевка" очень помогает крошить русню и самим нести меньше потерь, и это расходный материал который нужен постоянно и донатить на покупку этого нужно тоже постоянно. И не важно где работаешь, важно помогать армии и регулярно, это игра в долгую. И помогая, важно также по возможности меньше нагружать государство затратами на свое жизнеобеспечение.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 12 тра, 2022 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:32

Мда, дуже не хватає хороших новин.... та трошки вітамінів :wink:
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 20:55

  AlexMotel написав:Мда, дуже не хватає хороших новин.... та трошки вітамінів :wink:


не вистачає ;)
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 23:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  AlexMotel написав:Мда, дуже не хватає хороших новин....

У Білогорівці рашисти втратили 73 одиниць техніки після форсування річки Сіверський Донець
Російські військові зокрема втратили більше 40 БМП та 7 танків. Також серед втрат БТР-Д, БТР, МТЛБ, бронеавтомобілі.

https://youtu.be/DxuB5168C6Q

https://mil.in.ua/uk/news/u-bilogorivts ... ya-richky/
Remington
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 23:43

  Remington написав:
  AlexMotel написав:Мда, дуже не хватає хороших новин....

У Білогорівці рашисти втратили 73 одиниць техніки після форсування річки Сіверський Донець
Російські військові зокрема втратили більше 40 БМП та 7 танків. Також серед втрат БТР-Д, БТР, МТЛБ, бронеавтомобілі.

https://youtu.be/DxuB5168C6Q

https://mil.in.ua/uk/news/u-bilogorivts ... ya-richky/
только надо уточнять, что эти цифры потерь - это не одним эпизодом. Это "нарастающим итогом" за несколько попыток переправиться в течение примерно недели (или чуть меньше)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 00:00

  Hotab написав:при почти безнаказанном господстве рашисткой авиации) , вытащив из-под обстрела машину

В этой части предложения Вы явно "переборщили".
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 05:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

По Киеву. Я не помню, чтобы были официальные рекомендации властей покинуть Киеа. Какие претензии к Ромасику?
Investor_K
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