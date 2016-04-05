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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 05:44
Investor_K написав:
По Киеву. Я не помню, чтобы были официальные рекомендации властей покинуть Киеа. Какие претензии к Ромасику?
Там иная последовательность: у него претензии к тем, кто "сбежал как крысы из Киева" (почему-то в каждом городе есть такие герои, которые рассказывают, как они героически обороняли подвал, упрекая выехавших) . Потому и получил щелчок по носу, чтоб не зарывался.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 13 тра, 2022 05:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 05:51
Igneus написав:
В этой части предложения Вы явно "переборщили".
Не думаю. В первый день войны система ПВО страны и авиация были сильно потрепаны.
Удары по РЛС, аэродромам (я видел большинство аэродромов, ракетами разбиты КДП, РСП, П-18) , потери в воздушных боях первого дня были существенны. Работоспособность была восстановлена чуть позже.
Ну и ещё один фактор, который работал тогда очень сильно из-за потери согласованности и управления , а сейчас просто "работает": свои (в основном стрелковые) били своих не хуже, чем чужих. И даже по своей территории надо жаться к земле и обходить любые блокпосты.
Вопрос тут не в геройстве. Я подвигов не совершал. И не планирую (выполняю те задачи, которые мне ставят и все) . Тут просто находятся всякие подвальные мудаки с дивана, которые рассказывают, какой малозначимый вклад успиха и других защитников. От самого, тем временем, пользы для этой страны по жизни 0 целых, хрен десятых.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 13 тра, 2022 06:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 05:59
Hotab написав: Igneus написав:
В этой части предложения Вы явно "переборщили".
Не думаю. В первый день войны система ПВО страны и авиация были сильно потрепаны.
Удары по РЛС, аэродромам, потери в воздушных боях первого дня были существенны. Работоспособность была восстановлена чуть позже.
Ну и ещё один фактор, который работал тогда очень сильно из-за потери согласованности и управления , а сейчас просто "работает": свои били своих не хуже, чем чужих. И даже по своей территории надо жаться к земле и обходить любые блокпосты.
Вопрос тут не в геройстве. Я подвигов не совершал. Тут просто находятся всякие подвальные мудаки с дивана, которые рассказывают, какой малозначимый вклад успиха и других защитников. От самого, тем временем, пользы для этой страны по жизни 0, хрен десятых.
Підвальний плюшкін - типовий диванний експерт, який жодного дня не служив у війську і не воював на фронті.
Його висери про те, як треба "воювати по справжньому" - не мають абсолютно ніякої цінності.
Я впевнений, що за 8 років війни він жодної гривни не перевів на допомогу ЗСУ або поранених військовослужбовців чи на допомогу сім'ям загиблих.
Він може давати або поради космічної дурості, або нити, як йому погано.
____
Успіх - молодець! Людина реально воює.
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