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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1002100310041005>
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 05:44

  Investor_K написав:По Киеву. Я не помню, чтобы были официальные рекомендации властей покинуть Киеа. Какие претензии к Ромасику?

Там иная последовательность: у него претензии к тем, кто "сбежал как крысы из Киева" (почему-то в каждом городе есть такие герои, которые рассказывают, как они героически обороняли подвал, упрекая выехавших) . Потому и получил щелчок по носу, чтоб не зарывался.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 13 тра, 2022 05:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 05:51

  Igneus написав:В этой части предложения Вы явно "переборщили".

Не думаю. В первый день войны система ПВО страны и авиация были сильно потрепаны.
Удары по РЛС, аэродромам (я видел большинство аэродромов, ракетами разбиты КДП, РСП, П-18) , потери в воздушных боях первого дня были существенны. Работоспособность была восстановлена чуть позже.
Ну и ещё один фактор, который работал тогда очень сильно из-за потери согласованности и управления , а сейчас просто "работает": свои (в основном стрелковые) били своих не хуже, чем чужих. И даже по своей территории надо жаться к земле и обходить любые блокпосты.

Вопрос тут не в геройстве. Я подвигов не совершал. И не планирую (выполняю те задачи, которые мне ставят и все) . Тут просто находятся всякие подвальные мудаки с дивана, которые рассказывают, какой малозначимый вклад успиха и других защитников. От самого, тем временем, пользы для этой страны по жизни 0 целых, хрен десятых.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 13 тра, 2022 06:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 05:59

  Hotab написав:
  Igneus написав:В этой части предложения Вы явно "переборщили".

Не думаю. В первый день войны система ПВО страны и авиация были сильно потрепаны.
Удары по РЛС, аэродромам, потери в воздушных боях первого дня были существенны. Работоспособность была восстановлена чуть позже.
Ну и ещё один фактор, который работал тогда очень сильно из-за потери согласованности и управления , а сейчас просто "работает": свои били своих не хуже, чем чужих. И даже по своей территории надо жаться к земле и обходить любые блокпосты.

Вопрос тут не в геройстве. Я подвигов не совершал. Тут просто находятся всякие подвальные мудаки с дивана, которые рассказывают, какой малозначимый вклад успиха и других защитников. От самого, тем временем, пользы для этой страны по жизни 0, хрен десятых.


Підвальний плюшкін - типовий диванний експерт, який жодного дня не служив у війську і не воював на фронті.
Його висери про те, як треба "воювати по справжньому" - не мають абсолютно ніякої цінності.

Я впевнений, що за 8 років війни він жодної гривни не перевів на допомогу ЗСУ або поранених військовослужбовців чи на допомогу сім'ям загиблих.

Він може давати або поради космічної дурості, або нити, як йому погано.
____

Успіх - молодець! Людина реально воює.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про ТрО:
У якийсь момент радник командувача Сил ТрО зауважив, що законом передбачені дві різні структури – територіальна оборона у складі ЗСУ і добровольчі формування територіальних громад. Останні не належать до ЗСУ і не отримують платні. На його думку, у перші дні війни дехто, не розібравшись, пішов у ТрО, а не в добровольчі формування. Тому на фронті опинилися люди, які психологічно не готові воювати.
Нагадаємо, що бійці тероборони отримують платню на рівні з ЗСУ – по 100 тис. грн у зоні бойових дій, а на Львівщині – по 13-15 тис. грн.
https://zaxid.net/statti_tag50974/

ТрО ЗСУ несе всі ті ж ризики, що ЗСУ з перших днів війни. А в громадах добровольчі формування поза якимось забезпеченням. А тут часто на форумі змішують ці різні утворення.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:43

  Ой+ написав:Про ТрО:
У якийсь момент радник командувача Сил ТрО зауважив, що законом передбачені дві різні структури – територіальна оборона у складі ЗСУ і добровольчі формування територіальних громад. Останні не належать до ЗСУ і не отримують платні. На його думку, у перші дні війни дехто, не розібравшись, пішов у ТрО, а не в добровольчі формування. Тому на фронті опинилися люди, які психологічно не готові воювати.
Нагадаємо, що бійці тероборони отримують платню на рівні з ЗСУ – по 100 тис. грн у зоні бойових дій, а на Львівщині – по 13-15 тис. грн.
https://zaxid.net/statti_tag50974/

ТрО ЗСУ несе всі ті ж ризики, що ЗСУ з перших днів війни. А в громадах добровольчі формування поза якимось забезпеченням. А тут часто на форумі змішують ці різні утворення.
не могу утверждать, но очень похоже, что власть поменяла условия службы в ТРО по ходу событий.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:50

Експерт пояснив, як острів Зміїний може замінити ворогові затоплений крейсер "Москва"

https://www.unian.ua/war/ostriv-zmijini ... 24080.html

такий маленький острів (румуни навіть казали що не острів , а скала), а скільки вже цікавого навкого нього трапилось і ще трапиться (потім діти будуть вивчати історію Зміїного)

скільки разів проходив повз нього, а бачив 1 раз (тому що відхід з порту завжди після 18-19 вечора), в ночі острів видно тільки на рлс

в 1999р в травні був кумедний випадок (я складав іспити для підтвердження димплому ),
прихожу до капітана-наставника Д...ского (той був начальник МАСС(МОРСЬКА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА) України), під час мого візиту йому телефонує капітан рятувального буксира доповідає сітуацію-судно під прапором Греції уночі вийшло з Херсону і сіло на мілину біля о.Змеїний
покордоники вранці побачили судно, яке вперлось баком в берег, почали звати по VHF ch.16 (ніхто не відповідає), підійшли до судна і зовуть "Гей, у вас все горазд?"
"Виходить помічник-відповідає- так, у нас все горазд."(Капітан був грек, а офіцери -українці).
-Чого ви приперлись на острів?
-Ми на мілині...
-Тобто у вас проблема?
-Ні, капітан сказав, що ні з ким не размовляти (він вирішує питання з овнером)
-Ви увійшли в ТВ України без попередження, це є порушенням кордонів (зараз прийде наш начальник, будуть оформляти документи)

коли я був в кабінеті начальника МАСС-капітан буксира рятувальника доповідає йому-ваш зам приказав вантажити бони і йти до Змеїного снімати з мілини судно

той йому відповідає, треба кран, людей та інше(щоб завантажити бони)-капітан буксиру(я вже про все домовився, кран є, люди є)

зачекай, хто буде платити за все (Кран, брігада, буксир, палево)-Ти?
капітан буксира через свого агента в Херсоні має офіційно звернутися до МАСС (до рятувальної служби), тому що судну на мілині на загружує загібель, тобто це не порятунок, а звичайна робота (має бути контракт на зняття з мілини)

все закінчилось, як треба (судно зняли швидко, без розливу палива, тобто не було забруднення моря )

мене вразила відсутність досвіду у капітана буксира рятувальника (добто досвід у нього був цілков совковий-мені подзвонили-я сказав так точно і поїхав рятувати)
Грецький капітан чекав на приплив(яких майже не має 0,1-0,2м), може би вдалось знятись з допомогою судового двигуна
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 13 тра, 2022 07:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:56

  prodigy написав:Грецький капітан чекав на приплив(чи ще щось), може би вдалось знятись з допомогою судового двигуна
кстати, вы в это верите? (высота приливов в Черном море обычно порядка 5 см. Если он сел на мель не в момент максимального отлива, то приподняло бы его сантиметра на 2-3)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Експерт пояснив, як острів Зміїний може замінити ворогові затоплений крейсер "Москва

Я, звичайно, не такий експерт, як Жданов, але як убезпечити там ту С-300 або ОТРК , якщо з берега туди дістане як Ураган, так і Смерч, так і деякі сучасні західні артилерійські системи.
Я взагалі не розумію, навіщо свинособаки туди лізуть на убой. Хіба що не зважаючи на величезні втрати швидко виконати якусь задачу (висадка?) і відразу залишити його?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:12

  Hotab написав:Я взагалі не розумію, навіщо свинособаки туди лізуть на убой.
это их военная школа, воевать как рабы не считая потерь. Если сверху дали команду, будут брать змеиный до последнего солдата.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:17

  juristkostya написав:
  prodigy написав:Грецький капітан чекав на приплив(чи ще щось), може би вдалось знятись з допомогою судового двигуна
кстати, вы в это верите? (высота приливов в Черном море обычно порядка 5 см)


Костя, ты поц еще тот

я что видел того капитана, или говорил с ним, ему овнер сказал молчи и не контактируй с украинскими властями, вот он и молчал

всім відомо, припливи 10-20см не допоможуть

Овнери-грекі не поспішають платити (((

а украинские/российские овнеры еще веселее

расказ одного украинского капитана-судно шло в Одессу и проходя острова Греции обесточилось (двигатель остановился), они сообщили по укв 16 всем судам, подняли сигналы-пока механики пытались запустить ГД, судно медленно дрейфовало в терводы Греции (6 миль), когда судно пересекло линию и вошло в терводы греки потребовали стать на якорь у острова и оформить "заход"(платятся определенные сборы), капитан постоянно был на связи с компанией (а те с овнером), дигатель запустили, капитан доложил, что на 1 милю на 20-30 минут вошли в ТО Греции (овнер был их рф, менеджмент Украина, Одесса -это 2010год), овнер приказал капитану продолжать движение и грекам не отвечать

через год капитан был арестован в порту Италии (по решению суда Греции), когда он работал уже на другом судне (другой компании), его отпустили через 3 дня после того как российский судовладелец оплатил большой штраф (где-то 250-300тысяч евро)
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