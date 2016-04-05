Додано: П'ят 13 тра, 2022 07:50

Експерт пояснив, як острів Зміїний може замінити ворогові затоплений крейсер "Москва"такий маленький острів (румуни навіть казали що не острів , а скала), а скільки вже цікавого навкого нього трапилось і ще трапиться (потім діти будуть вивчати історію Зміїного)скільки разів проходив повз нього, а бачив 1 раз (тому що відхід з порту завжди після 18-19 вечора), в ночі острів видно тільки на рлсв 1999р в травні був кумедний випадок (я складав іспити для підтвердження димплому ),прихожу до капітана-наставника Д...ского (той був начальник МАСС(МОРСЬКА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА) України), під час мого візиту йому телефонує капітан рятувального буксира доповідає сітуацію-судно під прапором Греції уночі вийшло з Херсону і сіло на мілину біля о.Змеїнийпокордоники вранці побачили судно, яке вперлось баком в берег, почали звати по VHF ch.16 (ніхто не відповідає), підійшли до судна і зовуть "Гей, у вас все горазд?""Виходить помічник-відповідає- так, у нас все горазд."(Капітан був грек, а офіцери -українці).-Чого ви приперлись на острів?-Ми на мілині...-Тобто у вас проблема?-Ні, капітан сказав, що ні з ким не размовляти (він вирішує питання з овнером)-Ви увійшли в ТВ України без попередження, це є порушенням кордонів (зараз прийде наш начальник, будуть оформляти документи)коли я був в кабінеті начальника МАСС-капітан буксира рятувальника доповідає йому-ваш зам приказав вантажити бони і йти до Змеїного снімати з мілини суднотой йому відповідає, треба кран, людей та інше(щоб завантажити бони)-капітан буксиру(я вже про все домовився, кран є, люди є)зачекай, хто буде платити за все (Кран, брігада, буксир, палево)-Ти?капітан буксира через свого агента в Херсоні має офіційно звернутися до МАСС (до рятувальної служби), тому що судну на мілині на загружує загібель, тобто це не порятунок, а звичайна робота (має бути контракт на зняття з мілини)все закінчилось, як треба (судно зняли швидко, без розливу палива, тобто не було забруднення моря )мене вразила відсутність досвіду у капітана буксира рятувальника (добто досвід у нього був цілков совковий-мені подзвонили-я сказав так точно і поїхав рятувати)Грецький капітан чекав на приплив(яких майже не має 0,1-0,2м), може би вдалось знятись з допомогою судового двигуна