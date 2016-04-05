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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:22
Hotab написав: prodigy написав:
Експерт пояснив, як острів Зміїний може замінити ворогові затоплений крейсер "Москва
Я, звичайно, не такий експерт, як Жданов, але як убезпечити там ту С-300 або ОТРК , якщо з берега туди дістане як Ураган, так і Смерч, так і деякі сучасні західні артилерійські системи.
Я взагалі не розумію, навіщо свинособаки туди лізуть на убой. Хіба що не зважаючи на величезні втрати швидко виконати якусь задачу (висадка?) і відразу залишити його?
а чому вони лякали що захоплять остів Готланд (привезуть С400) і будуть контролювати всю Балтіку і все прибережні страни
відстань Готланда до берега Швеції меньше 100км
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:25
prodigy написав:
а чому вони лякали
Швеція ж не воює з ерефією. Факт встановлення там С-400 не приведе до їх миттєвої ліквідації.
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:26
juristkostya написав: Ой+ написав:
Про ТрО:
не могу утверждать, но очень похоже, что власть поменяла условия службы в ТРО по ходу событий.
Саме так, спочатку ТРО стровювалось для дій в межах області, саме тому багато людей на Заході записалось з думкою "і батьківщині допоможу чим зможу і життям особливо не ризикую"
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:26
prodigy написав: juristkostya написав: prodigy написав:
Грецький капітан чекав на приплив(чи ще щось), може би вдалось знятись з допомогою судового двигуна
кстати, вы в это верите? (высота приливов в Черном море обычно порядка 5 см)
Костя, ты поц еще тот
я что видел того капитана, или говорил с ним, ему овнер сказал молчи и не контактируй с украинскими властями, вот он и молчал
всім відомо, припливи 10-20см не допоможуть
Овнери-грекі не поспішають платити (((
а украинские/российские овнеры еще веселее
расказ одного украинского капитана-судно шло в Одессу и проходя острова Греции обесточилось (двигатель остановился), они сообщили по укв 16 всем судам, подняли сигналы-пока механики пытались запустить ГД, судно медленно дрейфовало в терводы Греции (6 миль), когда судно пересекло линию и вошло в терводы греки потребовали стать на якорь у острова и оформить "заход"(платятся определенные сборы), капитан постоянно был на связи с компанией (а те с овнером), дигатель запустили, капитан доложил, что на 1 милю на 20-30 минут вошли в ТО Греции (овнер был их рф, менеджмент Украина, Одесса -это 2010год), овнер приказал капитану продолжать движение и грекам не отвечать
через год капитан был арестован в порту Италии (по решению суда Греции), когда он работал уже на другом судне (другой компании), его отпустили через 3 дня после того как российский судовладелец оплатил большой штраф (где-то 250-300тысяч евро)
То есть, не верите.
Спасибо.
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:29
Hotab написав: prodigy написав:
а чому вони лякали
Швеція ж не воює з ерефією. Факт встановлення там С-400 не приведе до їх миттєвої ліквідації.
в случае захвата Готланда состояние войны, хош-ни-хош, возникнет
Политические риски примерно те же, что и со Змеиным
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