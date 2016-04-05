RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1002100310041005
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:22

  Hotab написав:
  prodigy написав:Експерт пояснив, як острів Зміїний може замінити ворогові затоплений крейсер "Москва

Я, звичайно, не такий експерт, як Жданов, але як убезпечити там ту С-300 або ОТРК , якщо з берега туди дістане як Ураган, так і Смерч, так і деякі сучасні західні артилерійські системи.
Я взагалі не розумію, навіщо свинособаки туди лізуть на убой. Хіба що не зважаючи на величезні втрати швидко виконати якусь задачу (висадка?) і відразу залишити його?


а чому вони лякали що захоплять остів Готланд (привезуть С400) і будуть контролювати всю Балтіку і все прибережні страни

відстань Готланда до берега Швеції меньше 100км
prodigy
 
Повідомлень: 7929
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3001 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:а чому вони лякали
Швеція ж не воює з ерефією. Факт встановлення там С-400 не приведе до їх миттєвої ліквідації.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7593
З нами з: 15.02.09
Подякував: 516 раз.
Подякували: 1805 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:26

  juristkostya написав:
  Ой+ написав:Про ТрО:
не могу утверждать, но очень похоже, что власть поменяла условия службы в ТРО по ходу событий.


Саме так, спочатку ТРО стровювалось для дій в межах області, саме тому багато людей на Заході записалось з думкою "і батьківщині допоможу чим зможу і життям особливо не ризикую"
Letusrock
 
Повідомлень: 16
З нами з: 03.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:26

  prodigy написав:
  juristkostya написав:
  prodigy написав:Грецький капітан чекав на приплив(чи ще щось), може би вдалось знятись з допомогою судового двигуна
кстати, вы в это верите? (высота приливов в Черном море обычно порядка 5 см)


Костя, ты поц еще тот

я что видел того капитана, или говорил с ним, ему овнер сказал молчи и не контактируй с украинскими властями, вот он и молчал

всім відомо, припливи 10-20см не допоможуть

Овнери-грекі не поспішають платити (((

а украинские/российские овнеры еще веселее

расказ одного украинского капитана-судно шло в Одессу и проходя острова Греции обесточилось (двигатель остановился), они сообщили по укв 16 всем судам, подняли сигналы-пока механики пытались запустить ГД, судно медленно дрейфовало в терводы Греции (6 миль), когда судно пересекло линию и вошло в терводы греки потребовали стать на якорь у острова и оформить "заход"(платятся определенные сборы), капитан постоянно был на связи с компанией (а те с овнером), дигатель запустили, капитан доложил, что на 1 милю на 20-30 минут вошли в ТО Греции (овнер был их рф, менеджмент Украина, Одесса -это 2010год), овнер приказал капитану продолжать движение и грекам не отвечать

через год капитан был арестован в порту Италии (по решению суда Греции), когда он работал уже на другом судне (другой компании), его отпустили через 3 дня после того как российский судовладелец оплатил большой штраф (где-то 250-300тысяч евро)

То есть, не верите.
Спасибо.
juristkostya
 
Повідомлень: 4387
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:29

  Hotab написав:
  prodigy написав:а чому вони лякали
Швеція ж не воює з ерефією. Факт встановлення там С-400 не приведе до їх миттєвої ліквідації.
в случае захвата Готланда состояние войны, хош-ни-хош, возникнет :-) Политические риски примерно те же, что и со Змеиным
juristkostya
 
Повідомлень: 4387
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1002100310041005
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 94957
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451337
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2910
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (688)
13.05.2022 10:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.