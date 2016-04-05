prodigy написав:

juristkostya написав: prodigy написав: Грецький капітан чекав на приплив(чи ще щось), може би вдалось знятись з допомогою судового двигуна Грецький капітан чекав на приплив(чи ще щось), може би вдалось знятись з допомогою судового двигуна кстати, вы в это верите? (высота приливов в Черном море обычно порядка 5 см) кстати, вы в это верите? (высота приливов в Черном море обычно порядка 5 см)

Костя, ты поц еще тотя что видел того капитана, или говорил с ним, ему овнер сказал молчи и не контактируй с украинскими властями, вот он и молчалвсім відомо, припливи 10-20см не допоможутьОвнери-грекі не поспішають платити (((а украинские/российские овнеры еще веселеерасказ одного украинского капитана-судно шло в Одессу и проходя острова Греции обесточилось (двигатель остановился), они сообщили по укв 16 всем судам, подняли сигналы-пока механики пытались запустить ГД, судно медленно дрейфовало в терводы Греции (6 миль), когда судно пересекло линию и вошло в терводы греки потребовали стать на якорь у острова и оформить "заход"(платятся определенные сборы), капитан постоянно был на связи с компанией (а те с овнером), дигатель запустили, капитан доложил, что на 1 милю на 20-30 минут вошли в ТО Греции (овнер был их рф, менеджмент Украина, Одесса -это 2010год), овнер приказал капитану продолжать движение и грекам не отвечатьчерез год капитан был арестован в порту Италии (по решению суда Греции), когда он работал уже на другом судне (другой компании), его отпустили через 3 дня после того как российский судовладелец оплатил большой штраф (где-то 250-300тысяч евро)