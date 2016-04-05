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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1002100310041005
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:а чому вони лякали
Швеція ж не воює з ерефією. Факт встановлення там С-400 не приведе до їх миттєвої ліквідації.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:26

  juristkostya написав:
  Ой+ написав:Про ТрО:
не могу утверждать, но очень похоже, что власть поменяла условия службы в ТРО по ходу событий.


Саме так, спочатку ТРО стровювалось для дій в межах області, саме тому багато людей на Заході записалось з думкою "і батьківщині допоможу чим зможу і життям особливо не ризикую"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:26

prodigy
То есть, не верите.
Спасибо.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 08:29

  Hotab написав:
  prodigy написав:а чому вони лякали
Швеція ж не воює з ерефією. Факт встановлення там С-400 не приведе до їх миттєвої ліквідації.
в случае захвата Готланда состояние войны, хош-ни-хош, возникнет :-) Политические риски примерно те же, что и со Змеиным
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:24

  Letusrock написав:багато людей на Заході записалось з думкою "і батьківщині допоможу чим зможу і життям особливо не ризикую"
Жоден з моїх знайомих не записувався в ТРО з подібними думками....
Ви маєте якісь докази свого припущення...
Чи це просто проекція своїх думок на загал?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Политические риски примерно те же, что и со Змеиным

А военные риски? У вас есть уверенность, что НАТО сию же минуту вступит в войну с РФ , а не будет "выразив озабоченность, дипломатически решать проблему"? До тех пор, пока такой уверенности нет, ерефия угрожает что-то там захватить (но прошу заметить, не делает этого)
Украина со Змеиным решает именно военным путем.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:45

  Hotab написав:
  juristkostya написав:Политические риски примерно те же, что и со Змеиным

А военные риски? У вас есть уверенность, что НАТО сию же минуту вступит в войну с РФ , а не будет "выразив озабоченность, дипломатически решать проблему"?

На данный момент Швеция не в НАТО и будет принимать решения самостоятельно (Насколько я понимаю, у нее вполне дееспособная армия)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:будет принимать решения самостоятельно

Ваш кэп.

  juristkostya написав:Насколько я понимаю, у нее вполне дееспособная армия)

В сравнении с армией РФ? И потому эрэфия бесцеремонно угрожает захватить остров?? К чему этот детский лепет?

Я вас верну к началу диалога с опонентом.

Размещение с-300 и отрк на острове Змеиный означает мгновенное их уничтожение при первой же возможности.
Размещение с-400 на шведском острове означает резкое осложнение отношений РФ-Щвеция, но совсем не обязательно к объявлению войны или удару по острову при первой возможности. Есть возражения? Если нет, не морочьте мне голову своим крючкотворством.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 13 тра, 2022 10:06, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:04

Немного юмора. Скадовск

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 10:05

  Hotab написав:
  juristkostya написав:будет принимать решения самостоятельно

Ваш кэп.

  juristkostya написав:Насколько я понимаю, у нее вполне дееспособная армия)

В сравнении с армией РФ? И потому эрэфия бесцеремонно угрожает захватить остров?? К чему этот детский лепет?

Это можно понять только на практике :-)
juristkostya
 
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