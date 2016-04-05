juristkostya написав:Политические риски примерно те же, что и со Змеиным
А военные риски? У вас есть уверенность, что НАТО сию же минуту вступит в войну с РФ , а не будет "выразив озабоченность, дипломатически решать проблему"? До тех пор, пока такой уверенности нет, ерефия угрожает что-то там захватить (но прошу заметить, не делает этого) Украина со Змеиным решает именно военным путем.
juristkostya написав:будет принимать решения самостоятельно
Ваш кэп.
juristkostya написав:Насколько я понимаю, у нее вполне дееспособная армия)
В сравнении с армией РФ? И потому эрэфия бесцеремонно угрожает захватить остров?? К чему этот детский лепет?
Я вас верну к началу диалога с опонентом.
Размещение с-300 и отрк на острове Змеиный означает мгновенное их уничтожение при первой же возможности. Размещение с-400 на шведском острове означает резкое осложнение отношений РФ-Щвеция, но совсем не обязательно к объявлению войны или удару по острову при первой возможности. Есть возражения? Если нет, не морочьте мне голову своим крючкотворством.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 13 тра, 2022 10:06, всього редагувалось 1 раз.