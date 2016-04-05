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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1003100410051006
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:17

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:багато людей на Заході записалось з думкою "і батьківщині допоможу чим зможу і життям особливо не ризикую"
Жоден з моїх знайомих не записувався в ТРО з подібними думками....
Ви маєте якісь докази свого припущення...
Чи це просто проекція своїх думок на загал?


Ви з Закарпаття? Це не проекція думок, це те що я чую і бачу тут кожного дня вже більше 2 місяців. Навіть місцеві мажорики позаписувалися
Почитайте місцевих активістів, діячів, журналістів, якщо не вірите
P.S. Я не кажу що прямо всі, але під 30%
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:01

  Hotab написав:
  prodigy написав:а чому вони лякали
Швеція ж не воює з ерефією. Факт встановлення там С-400 не приведе до їх миттєвої ліквідації.


чому лякали? а чому бандити завжди лякають пересічних коли гамселять когось кагалом?
щоб ті шли мовчки і не втручались (вони так залякали Європу з 2014 що ті були згідні кинути Україну в пащу дракона, тільки щоб дракон ще років 10 не чіпал)

подівиться на карту-за цей острів було декілько морських баталій (1713,1788)
"пушки с пристани (острова) палят, кораблю пристать велят"

ліквідувати не потрібно, потрібно було нарощувати страх і демонструвати біцепси (це як пауєрліфтер, який усе життя качає мязи (штовхає , тягає) ставить рекорди потужністі...
а в вуличні драці він марний

от того росії було краще ще років 50 лякати весь світ і не почінати війну, але коли вони зробили Байдену "пісьмову предЪяву" в груді 2021, то вони перейшли рубікон, почався зворотній відлік
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:12

  juristkostya написав:prodigy
То есть, не верите.
Спасибо.


до греческого капитана мне вообще было пофиг, а вот наш капитан буксира готовый лететь спасать(помогать) бесплатно-вот это некомпетентность (тем более что судно не подавала ни сигнала SOS, оно вообще тупо отказывалось отвечать по УКВ нашим властям (в лице пограничников)

а вы в который раз демонстрируете отсутствие гибкости ума -
приливы? ага! их там нет)))
в Средиземном море, Черном море и Балтийском море практически равны нулю (до 0,2-0,3м),

Высочайшие на Земле приливы (15,6—18 м) наблюдаются в бухте Фанди, которая находится на восточном побережье Канады между Нью-Брансуиком и Новой Шотландией. Примерно такие же приливы и в заливе Унгава на севере Квебека. На Европейском континенте самые высокие приливы (до 13,5 м) наблюдаются в Бретани у города Сен-Мало.
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