Ви з Закарпаття? Це не проекція думок, це те що я чую і бачу тут кожного дня вже більше 2 місяців. Навіть місцеві мажорики позаписувалися
Почитайте місцевих активістів, діячів, журналістів, якщо не вірите
P.S. Я не кажу що прямо всі, але під 30%
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:17
Ви з Закарпаття? Це не проекція думок, це те що я чую і бачу тут кожного дня вже більше 2 місяців. Навіть місцеві мажорики позаписувалися
Почитайте місцевих активістів, діячів, журналістів, якщо не вірите
P.S. Я не кажу що прямо всі, але під 30%
Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:01
чому лякали? а чому бандити завжди лякають пересічних коли гамселять когось кагалом?
щоб ті шли мовчки і не втручались (вони так залякали Європу з 2014 що ті були згідні кинути Україну в пащу дракона, тільки щоб дракон ще років 10 не чіпал)
подівиться на карту-за цей острів було декілько морських баталій (1713,1788)
"пушки с пристани (острова) палят, кораблю пристать велят"
ліквідувати не потрібно, потрібно було нарощувати страх і демонструвати біцепси (це як пауєрліфтер, який усе життя качає мязи (штовхає , тягає) ставить рекорди потужністі...
а в вуличні драці він марний
от того росії було краще ще років 50 лякати весь світ і не почінати війну, але коли вони зробили Байдену "пісьмову предЪяву" в груді 2021, то вони перейшли рубікон, почався зворотній відлік
Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:12
до греческого капитана мне вообще было пофиг, а вот наш капитан буксира готовый лететь спасать(помогать) бесплатно-вот это некомпетентность (тем более что судно не подавала ни сигнала SOS, оно вообще тупо отказывалось отвечать по УКВ нашим властям (в лице пограничников)
а вы в который раз демонстрируете отсутствие гибкости ума -
приливы? ага! их там нет)))
в Средиземном море, Черном море и Балтийском море практически равны нулю (до 0,2-0,3м),
Высочайшие на Земле приливы (15,6—18 м) наблюдаются в бухте Фанди, которая находится на восточном побережье Канады между Нью-Брансуиком и Новой Шотландией. Примерно такие же приливы и в заливе Унгава на севере Квебека. На Европейском континенте самые высокие приливы (до 13,5 м) наблюдаются в Бретани у города Сен-Мало.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:17
11-річний хлопчик-переселенець купив 22 бронежилети для захисників України
Максим з Покровська (Донецька область) зміг купити для бійців понад два десятки бронежилетів, тепловізор, розгрузки, а також допомогти з реабілітацією пораненого військового.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:20
в Одесі затримали Володимира путіна на мопеді
"Зупинено чоловіка, який пересувався на мопеді. Під час перевірки його телефона виявлено дуже багато Telegram-каналів з пропагандою підтримки країни-агресора, а також російських ЗМІ", - повідомила Марченко.
Вона підкреслила, що чоловік в усіх мобільних додатках називав себе "Володимиром Путіним".
"Що ж, тепер "Володю" перевіряють у відповідних органах", - сказала прес-секретарка.
Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:22
не надо про Сен-Мало. Был, видел.
Вопрос был вам как к профессионалу, могут ли черноморские приливы снять судно с мели. Очень конкретный технический вопрос.
В качестве ответа вы два раза перешли на личность собеседника. Не стыдно?
Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:23
на острове Змеиный на украинский Байрактар уничтожил технику и десант, а это российский бпла работал (так объяснили россиянам)
Российская пропаганда не сильно долго думала – там взяли и отзеркалили существующие видео с камер беспилотника “Байрактар”, заявив своим недоразвитым телезрителям без извилин, что это армия рф “бомбила” остров и всех “уничтожила”. Интересно, а что там будут придумывать, после сообщений о разгроме под Харьковом?
Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:40
Schmit , я давно казав, що усім утиркам, які хоч раз тут писали " а то путен нападьот" зараз потрібно вирвати язик і відрізати оті крючки, які це печатали. Без права тут щось писати.
Бо писалось це все з насмішкою над приготуванням до війни, над фінансуванням оборонного блоку , одночасно критикуючи ці дії. І зараз жодна сволота, яка тут це писала, не вибачилась на цих сторінках. Не посипала голову попелом "пробачте, що я бачив мир в очах Путіна і насміхався".
Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Просто мовчки згорнули ракетну програму.
Просто згорнули реформу харчування в зсу та дещо інше.
Це в буквальному сенсі.
А в іронічному саркастичному і насмішливому контексті він використовувався всією ватною шоблою як відповідь на заклики свідомих українців дотримуватись інформаційної гігієни (не носити з проросійських помийок інформацію), розвивати армію, культивувати українське, включаючи мову.
Тоді всякі ватани , включаючи проросійських гнид з цього форуму , казали "а то путєн нападьот, да?"
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