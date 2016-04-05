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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1004100510061007>
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 11:17

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:багато людей на Заході записалось з думкою "і батьківщині допоможу чим зможу і життям особливо не ризикую"
Жоден з моїх знайомих не записувався в ТРО з подібними думками....
Ви маєте якісь докази свого припущення...
Чи це просто проекція своїх думок на загал?


Ви з Закарпаття? Це не проекція думок, це те що я чую і бачу тут кожного дня вже більше 2 місяців. Навіть місцеві мажорики позаписувалися
Почитайте місцевих активістів, діячів, журналістів, якщо не вірите
P.S. Я не кажу що прямо всі, але під 30%
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:01

  Hotab написав:
  prodigy написав:а чому вони лякали
Швеція ж не воює з ерефією. Факт встановлення там С-400 не приведе до їх миттєвої ліквідації.


чому лякали? а чому бандити завжди лякають пересічних коли гамселять когось кагалом?
щоб ті шли мовчки і не втручались (вони так залякали Європу з 2014 що ті були згідні кинути Україну в пащу дракона, тільки щоб дракон ще років 10 не чіпал)

подівиться на карту-за цей острів було декілько морських баталій (1713,1788)
"пушки с пристани (острова) палят, кораблю пристать велят"

ліквідувати не потрібно, потрібно було нарощувати страх і демонструвати біцепси (це як пауєрліфтер, який усе життя качає мязи (штовхає , тягає) ставить рекорди потужністі...
а в вуличні драці він марний

от того росії було краще ще років 50 лякати весь світ і не почінати війну, але коли вони зробили Байдену "пісьмову предЪяву" в груді 2021, то вони перейшли рубікон, почався зворотній відлік
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:12

  juristkostya написав:prodigy
То есть, не верите.
Спасибо.


до греческого капитана мне вообще было пофиг, а вот наш капитан буксира готовый лететь спасать(помогать) бесплатно-вот это некомпетентность (тем более что судно не подавала ни сигнала SOS, оно вообще тупо отказывалось отвечать по УКВ нашим властям (в лице пограничников)

а вы в который раз демонстрируете отсутствие гибкости ума -
приливы? ага! их там нет)))
в Средиземном море, Черном море и Балтийском море практически равны нулю (до 0,2-0,3м),

Высочайшие на Земле приливы (15,6—18 м) наблюдаются в бухте Фанди, которая находится на восточном побережье Канады между Нью-Брансуиком и Новой Шотландией. Примерно такие же приливы и в заливе Унгава на севере Квебека. На Европейском континенте самые высокие приливы (до 13,5 м) наблюдаются в Бретани у города Сен-Мало.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:17

11-річний хлопчик-переселенець купив 22 бронежилети для захисників України

Максим з Покровська (Донецька область) зміг купити для бійців понад два десятки бронежилетів, тепловізор, розгрузки, а також допомогти з реабілітацією пораненого військового.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:20

в Одесі затримали Володимира путіна на мопеді

"Зупинено чоловіка, який пересувався на мопеді. Під час перевірки його телефона виявлено дуже багато Telegram-каналів з пропагандою підтримки країни-агресора, а також російських ЗМІ", - повідомила Марченко.

Вона підкреслила, що чоловік в усіх мобільних додатках називав себе "Володимиром Путіним".

"Що ж, тепер "Володю" перевіряють у відповідних органах", - сказала прес-секретарка.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:22

  prodigy написав:
  juristkostya написав:prodigy
То есть, не верите.
Спасибо.


до греческого капитана мне вообще было пофиг, а вот наш капитан буксира готовый лететь спасать(помогать) бесплатно-вот это некомпетентность (тем более что судно не подавала ни сигнала SOS, оно вообще тупо отказывалось отвечать по УКВ нашим властям (в лице пограничников)

а вы в который раз демонстрируете отсутствие гибкости ума -
приливы? ага! их там нет)))
в Средиземном море, Черном море и Балтийском море практически равны нулю (до 0,2-0,3м),

Высочайшие на Земле приливы (15,6—18 м) наблюдаются в бухте Фанди, которая находится на восточном побережье Канады между Нью-Брансуиком и Новой Шотландией. Примерно такие же приливы и в заливе Унгава на севере Квебека. На Европейском континенте самые высокие приливы (до 13,5 м) наблюдаются в Бретани у города Сен-Мало.
не надо про Сен-Мало. Был, видел.
Вопрос был вам как к профессионалу, могут ли черноморские приливы снять судно с мели. Очень конкретный технический вопрос.

В качестве ответа вы два раза перешли на личность собеседника. Не стыдно?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:23

на острове Змеиный на украинский Байрактар уничтожил технику и десант, а это российский бпла работал (так объяснили россиянам)
https://culturemeter.od.ua/rossijskaja- ... yj-135298/

Российская пропаганда не сильно долго думала – там взяли и отзеркалили существующие видео с камер беспилотника “Байрактар”, заявив своим недоразвитым телезрителям без извилин, что это армия рф “бомбила” остров и всех “уничтожила”. Интересно, а что там будут придумывать, после сообщений о разгроме под Харьковом?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:28

Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 12:40

Schmit , я давно казав, що усім утиркам, які хоч раз тут писали " а то путен нападьот" зараз потрібно вирвати язик і відрізати оті крючки, які це печатали. Без права тут щось писати.
Бо писалось це все з насмішкою над приготуванням до війни, над фінансуванням оборонного блоку , одночасно критикуючи ці дії. І зараз жодна сволота, яка тут це писала, не вибачилась на цих сторінках. Не посипала голову попелом "пробачте, що я бачив мир в очах Путіна і насміхався".
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Как раз об урезании финансирования войск никто не говорил

Просто мовчки згорнули ракетну програму.
Просто згорнули реформу харчування в зсу та дещо інше.


  antey1969 написав:Лозунг АТоПутинНападет был придуман братвой Порошенк

Це в буквальному сенсі.
А в іронічному саркастичному і насмішливому контексті він використовувався всією ватною шоблою як відповідь на заклики свідомих українців дотримуватись інформаційної гігієни (не носити з проросійських помийок інформацію), розвивати армію, культивувати українське, включаючи мову.
Тоді всякі ватани , включаючи проросійських гнид з цього форуму , казали "а то путєн нападьот, да?"
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