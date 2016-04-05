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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1004100510061007
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шо самий прикол - ми мигли виробляти крилаті ракети - у нас є моторсіч та інші підприєства, що могли б поставляти турбореактивні двигуни до них. Питання фінансування. Одні до війни готувалися, інші будували дороги.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 13:59

  Hotab написав:Schmit , я давно казав, що усім утиркам, які хоч раз тут писали " а то путен нападьот" зараз потрібно вирвати язик і відрізати оті крючки, які це печатали. Без права тут щось писати.
Бо писалось це все з насмішкою над приготуванням до війни, над фінансуванням оборонного блоку , одночасно критикуючи ці дії. І зараз жодна сволота, яка тут це писала, не вибачилась на цих сторінках. Не посипала голову попелом "пробачте, що я бачив мир в очах Путіна і насміхався".

на форумах писать - хрен бы с ним. А вот когда на предвыборных листовках....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:06

  Zebra написав:Шо самий прикол - ми мигли виробляти крилаті ракети - у нас є моторсіч та інші підприєства, що могли б поставляти турбореактивні двигуни до них. Питання фінансування. Одні до війни готувалися, інші будували дороги.


29 січня 2021 року РНБО ухвалила санкції на три роки щодо китайських громадян Ван Цзина та Ду Тао, низки компаній, яких пов'язують з акціонерами "Мотор Січі". Зеленський запровадив їх двома указами.

В інтерв'ю HBO, опублікованому 1 лютого, Зеленський пообіцяв, що поки він лишається при владі, не дозволить отримати контрольний пакет акцій "Мотор Січі" жодній іноземній державі.

"Питання не в Китаї. Ми не маємо права продавати контрольний пакет управління стратегічними оборонними підприємствами України будь-якій країні", - зазначив він.

Зеленський також нагадав, що акції "Мотор Січі" потрапили до іноземної компанії за Петра Порошенка.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-55885052
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:на форумах писать - хрен бы с ним. А вот когда на предвыборных листовках....

Я бачу вам важкувато доходить.
1. Є (була) передвиборна агітація, на кшталт "якщо не хочете війни, голосуйте за мене" .
2. Є висміювання ватою тут , або інде українізації та посилення армії .

Що ви не зрозуміли тут?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Президент України Зеленський заявляє, що президент Франції Макрон, щоб зберегти обличчя президенту Росії Володимиру Путіну, пропонував Україні частково поступитись своїм суверенітетом.

«Він хотів знайти ті чи інші результати у посередництві між нами. Він не знайшов (і не з нашого боку). Він не знайшов з боку РФ. А мені пропонував деякі речі, пов’язані зі поступками щодо нашого суверенітету для того, щоб зберегти обличчя президенту Путіну. Мені здається, це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів. Ми не готові зберігати щось комусь і втрачати за це свої території. Це – зовсім справедливо. Це – втрачений час», – розповів Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1.
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:32

  Hotab написав:
  juristkostya написав:на форумах писать - хрен бы с ним. А вот когда на предвыборных листовках....

Я бачу вам важкувато доходить.
1. Є (була) передвиборна агітація, на кшталт "якщо не хочете війни, голосуйте за мене" .
2. Є висміювання ватою тут , або інде українізації та посилення армії .

Що ви не зрозуміли тут?

Непонятно искусственное разделение этих двух компонентов, которые по сути - разные внешние проявления одного явления.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:разные внешние проявления одного явления.

Якого "явленія"?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:56

  Hotab написав:
  juristkostya написав:разные внешние проявления одного явления.

Якого "явленія"?

неготовности признать экзистенциальную угрозу со стороны рф, очевидно же.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:12

  juristkostya написав:
  Hotab написав:
  juristkostya написав:разные внешние проявления одного явления.

Якого "явленія"?

неготовности признать экзистенциальную угрозу со стороны рф, очевидно же.

В чому проявлялась "неготовность прізнать" з боку команди Порошенка?

Його слоган , як я розумів його, базувався на: обирайте мене повторно і буде сильна армія, на яку не нападе Путін".
Ви якось інакше його зрозуміли?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:15

  Hotab написав:
  juristkostya написав:
  Hotab написав:Якого "явленія"?

неготовности признать экзистенциальную угрозу со стороны рф, очевидно же.

В чому проявлялась "неготовность прізнать" з боку команди Порошенка?

Його слоган , як я розумів його, базувався на: обирайте мене повторно і буде сильна армія, на яку не нападе Путін".
Ви якось інакше його зрозуміли?

простите, не вкурил упоминание Порошенко в данном контексте.
juristkostya
 
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