Шо самий прикол - ми мигли виробляти крилаті ракети - у нас є моторсіч та інші підприєства, що могли б поставляти турбореактивні двигуни до них. Питання фінансування. Одні до війни готувалися, інші будували дороги.
Hotab написав:Schmit , я давно казав, що усім утиркам, які хоч раз тут писали " а то путен нападьот" зараз потрібно вирвати язик і відрізати оті крючки, які це печатали. Без права тут щось писати. Бо писалось це все з насмішкою над приготуванням до війни, над фінансуванням оборонного блоку , одночасно критикуючи ці дії. І зараз жодна сволота, яка тут це писала, не вибачилась на цих сторінках. Не посипала голову попелом "пробачте, що я бачив мир в очах Путіна і насміхався".
на форумах писать - хрен бы с ним. А вот когда на предвыборных листовках....
Zebra написав:Шо самий прикол - ми мигли виробляти крилаті ракети - у нас є моторсіч та інші підприєства, що могли б поставляти турбореактивні двигуни до них. Питання фінансування. Одні до війни готувалися, інші будували дороги.
29 січня 2021 року РНБО ухвалила санкції на три роки щодо китайських громадян Ван Цзина та Ду Тао, низки компаній, яких пов'язують з акціонерами "Мотор Січі". Зеленський запровадив їх двома указами.
В інтерв'ю HBO, опублікованому 1 лютого, Зеленський пообіцяв, що поки він лишається при владі, не дозволить отримати контрольний пакет акцій "Мотор Січі" жодній іноземній державі.
"Питання не в Китаї. Ми не маємо права продавати контрольний пакет управління стратегічними оборонними підприємствами України будь-якій країні", - зазначив він.
Зеленський також нагадав, що акції "Мотор Січі" потрапили до іноземної компанії за Петра Порошенка.
Президент України Зеленський заявляє, що президент Франції Макрон, щоб зберегти обличчя президенту Росії Володимиру Путіну, пропонував Україні частково поступитись своїм суверенітетом.
«Він хотів знайти ті чи інші результати у посередництві між нами. Він не знайшов (і не з нашого боку). Він не знайшов з боку РФ. А мені пропонував деякі речі, пов’язані зі поступками щодо нашого суверенітету для того, щоб зберегти обличчя президенту Путіну. Мені здається, це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів. Ми не готові зберігати щось комусь і втрачати за це свої території. Це – зовсім справедливо. Це – втрачений час», – розповів Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1.