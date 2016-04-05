Украинская разведка: остров Змеиный имеет стратегическое значение 13 мая 2022 ... «Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить оружие и исключить любые возможные военные действия России на территории «ПМР», с которой они могут атаковать западную часть Украины», – отметил начальник ГУР [Кирилл Буданов].
Беда пришла оттуда, откуда не ждали: Швеция и Финляндия воспользовались тем, что армия РФ сейчас на Украине, и решили вступить в НАТО. Обратите внимание: пока они понимали, что в случае чего, на их границах моментально появятся «вежливые люди», они никуда вступать не собирались.
Вступление в НАТО Швеции и в особенности Финляндии для России намного хуже, чем вступление туда Украины.
1. Граница России с НАТО увеличится ВДВОЕ.
2. Подлетное время до Санкт-Петербурга и Москвы будет еще меньше, чем если бы в НАТО вступила Украина. От Финляндии то Санкт-Петербурга 150 км, до Москвы 700 км.
3. Кто контролирует шведский остров Готланд — контролирует Балтийское море. Как только шведы вступят в НАТО это будет означать потерю российского влияния над Балтийским морем.
Совсем недавно Путин и Песков говорили, что операция идет по плану.
Hotab Попытаюсь изложить мысль целостно: Несколько лет назад произошло слияние "верхов" и "низов" в неготовности признать реальность войны, необходимость укреплять армию. Короче, слились в инфантилизме. Низы писали в интернетах издевательские "атопутиннападёт", верхи писали на листовках "война до сих пор не закончилась только потому, что власть на ней наживается". Сегодня, пригвождая к позорному столбу тех, кто писал в интернетах, логично не забывать и вторую категорию. Именно в этом был мой тезис.
Окупанти перекинули на Зміїний комплекси ППО "Тор-М2" і "Панцир" - розвідка
"Воєнна розвідка має дані, що на Зміїному розміщені комплекси протиповітряної оборони "Панцир" та "Тор-М2", а, можливо, в майбутньому там навіть розмістять ракетні комплекси, які дозволятимуть обстрілювати території нашої держави і не тільки нашої держави", – наголосив Скібіцький.