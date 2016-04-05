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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1005100610071008
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

juristkostya,


  Hotab написав:1. Є (була) передвиборна агітація, на кшталт "якщо не хочете війни, голосуйте за мене" .
2.....


  juristkostya написав:разделение этих двух компонентов, которые по сути - разные внешние проявления одного явления.


  Hotab написав:Якого "явленія"?


  juristkostya написав:неготовности признать экзистенциальную угрозу со стороны рф,

  Hotab написав:В чому проявлялась "неготовность прізнать" з боку команди Порошенка?


Якщо ви будете писати повніші повідомлення, без
  juristkostya написав:очевидно же.

то не буде оцих повернень в початок.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:29

Украинская разведка: остров Змеиный имеет стратегическое значение
13 мая 2022
...
«Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить оружие и исключить любые возможные военные действия России на территории «ПМР», с которой они могут атаковать западную часть Украины», – отметил начальник ГУР [Кирилл Буданов].

https://ru.krymr.com/a/news-zmeinyi-zna ... 48024.html

И из орковской прессы:
Беда пришла откуда не ждали
12 мая 2022

Беда пришла оттуда, откуда не ждали: Швеция и Финляндия воспользовались тем, что армия РФ сейчас на Украине, и решили вступить в НАТО. Обратите внимание: пока они понимали, что в случае чего, на их границах моментально появятся «вежливые люди», они никуда вступать не собирались.

Вступление в НАТО Швеции и в особенности Финляндии для России намного хуже, чем вступление туда Украины.

1. Граница России с НАТО увеличится ВДВОЕ.

2. Подлетное время до Санкт-Петербурга и Москвы будет еще меньше, чем если бы в НАТО вступила Украина. От Финляндии то Санкт-Петербурга 150 км, до Москвы 700 км.

3. Кто контролирует шведский остров Готланд — контролирует Балтийское море. Как только шведы вступят в НАТО это будет означать потерю российского влияния над Балтийским морем.

Совсем недавно Путин и Песков говорили, что операция идет по плану.

Что за план?

Оставление занятых позиций у Киева

Крейсер Москва

Финляндия и Швеция в НАТО.

Все идет по плану или Акела промахнулся?

https://odintsovo.info/white/blog.asp?i ... ent-show=y
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:32

Hotab Попытаюсь изложить мысль целостно:
Несколько лет назад произошло слияние "верхов" и "низов" в неготовности признать реальность войны, необходимость укреплять армию. Короче, слились в инфантилизме. Низы писали в интернетах издевательские "атопутиннападёт", верхи писали на листовках "война до сих пор не закончилась только потому, что власть на ней наживается".
Сегодня, пригвождая к позорному столбу тех, кто писал в интернетах, логично не забывать и вторую категорию. Именно в этом был мой тезис.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:37

Окупанти перекинули на Зміїний комплекси ППО "Тор-М2" і "Панцир" - розвідка

"Воєнна розвідка має дані, що на Зміїному розміщені комплекси протиповітряної оборони "Панцир" та "Тор-М2", а, можливо, в майбутньому там навіть розмістять ракетні комплекси, які дозволятимуть обстрілювати території нашої держави і не тільки нашої держави", – наголосив Скібіцький.
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