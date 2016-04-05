Украинская разведка: остров Змеиный имеет стратегическое значение 13 мая 2022 ... «Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить оружие и исключить любые возможные военные действия России на территории «ПМР», с которой они могут атаковать западную часть Украины», – отметил начальник ГУР [Кирилл Буданов].

Беда пришла откуда не ждали

12 мая 2022



Беда пришла оттуда, откуда не ждали: Швеция и Финляндия воспользовались тем, что армия РФ сейчас на Украине, и решили вступить в НАТО. Обратите внимание: пока они понимали, что в случае чего, на их границах моментально появятся «вежливые люди», они никуда вступать не собирались.



Вступление в НАТО Швеции и в особенности Финляндии для России намного хуже, чем вступление туда Украины.



1. Граница России с НАТО увеличится ВДВОЕ.



2. Подлетное время до Санкт-Петербурга и Москвы будет еще меньше, чем если бы в НАТО вступила Украина. От Финляндии то Санкт-Петербурга 150 км, до Москвы 700 км.



3. Кто контролирует шведский остров Готланд — контролирует Балтийское море. Как только шведы вступят в НАТО это будет означать потерю российского влияния над Балтийским морем.



Совсем недавно Путин и Песков говорили, что операция идет по плану.



Что за план?



Оставление занятых позиций у Киева



Крейсер Москва



Финляндия и Швеция в НАТО.



Все идет по плану или Акела промахнулся?