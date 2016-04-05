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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1006100710081009>
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

juristkostya,


  Hotab написав:1. Є (була) передвиборна агітація, на кшталт "якщо не хочете війни, голосуйте за мене" .
2.....


  juristkostya написав:разделение этих двух компонентов, которые по сути - разные внешние проявления одного явления.


  Hotab написав:Якого "явленія"?


  juristkostya написав:неготовности признать экзистенциальную угрозу со стороны рф,

  Hotab написав:В чому проявлялась "неготовность прізнать" з боку команди Порошенка?


Якщо ви будете писати повніші повідомлення, без
  juristkostya написав:очевидно же.

то не буде оцих повернень в початок.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:29

Украинская разведка: остров Змеиный имеет стратегическое значение
13 мая 2022
...
«Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить оружие и исключить любые возможные военные действия России на территории «ПМР», с которой они могут атаковать западную часть Украины», – отметил начальник ГУР [Кирилл Буданов].

https://ru.krymr.com/a/news-zmeinyi-zna ... 48024.html

И из орковской прессы:
Беда пришла откуда не ждали
12 мая 2022

Беда пришла оттуда, откуда не ждали: Швеция и Финляндия воспользовались тем, что армия РФ сейчас на Украине, и решили вступить в НАТО. Обратите внимание: пока они понимали, что в случае чего, на их границах моментально появятся «вежливые люди», они никуда вступать не собирались.

Вступление в НАТО Швеции и в особенности Финляндии для России намного хуже, чем вступление туда Украины.

1. Граница России с НАТО увеличится ВДВОЕ.

2. Подлетное время до Санкт-Петербурга и Москвы будет еще меньше, чем если бы в НАТО вступила Украина. От Финляндии то Санкт-Петербурга 150 км, до Москвы 700 км.

3. Кто контролирует шведский остров Готланд — контролирует Балтийское море. Как только шведы вступят в НАТО это будет означать потерю российского влияния над Балтийским морем.

Совсем недавно Путин и Песков говорили, что операция идет по плану.

Что за план?

Оставление занятых позиций у Киева

Крейсер Москва

Финляндия и Швеция в НАТО.

Все идет по плану или Акела промахнулся?

https://odintsovo.info/white/blog.asp?i ... ent-show=y
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 15:32

Hotab Попытаюсь изложить мысль целостно:
Несколько лет назад произошло слияние "верхов" и "низов" в неготовности признать реальность войны, необходимость укреплять армию. Короче, слились в инфантилизме. Низы писали в интернетах издевательские "атопутиннападёт", верхи писали на листовках "война до сих пор не закончилась только потому, что власть на ней наживается".
Сегодня, пригвождая к позорному столбу тех, кто писал в интернетах, логично не забывать и вторую категорию. Именно в этом был мой тезис.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:37

Окупанти перекинули на Зміїний комплекси ППО "Тор-М2" і "Панцир" - розвідка

"Воєнна розвідка має дані, що на Зміїному розміщені комплекси протиповітряної оборони "Панцир" та "Тор-М2", а, можливо, в майбутньому там навіть розмістять ракетні комплекси, які дозволятимуть обстрілювати території нашої держави і не тільки нашої держави", – наголосив Скібіцький.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина не має «позитивної думки» щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, що створює потенційну перешкоду для членства цих країн.

Лідер Туреччини, яка є членом НАТО, звинуватив обидві країни в приховуванні «терористичних організацій». За його словами, «скандинавські країни є притулком для терористичних організацій».
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Та й таке
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 17:45

Угадай страну по видео

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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 18:55

  juristkostya написав:Hotab Попытаюсь изложить мысль целостно:
Несколько лет назад произошло слияние "верхов" и "низов" в неготовности признать реальность войны, необходимость укреплять армию. Короче, слились в инфантилизме. Низы писали в интернетах издевательские "атопутиннападёт", верхи писали на листовках "война до сих пор не закончилась только потому, что власть на ней наживается".
Сегодня, пригвождая к позорному столбу тех, кто писал в интернетах, логично не забывать и вторую категорию. Именно в этом был мой тезис.
Змішались в купу коні..люди....
Давайте з початку
В 2019 році
1 Було серед низів
25% прихильників Порошенка які підтримували Армія+Мова+Віра
50% прихильників популістів які підтримували - бариги наживаються на війні, треба просто перестати стріляти....
25% пофігістів
2 Було серед верхів
25% (ЄС+частково Голос+частково Батьківщина) - які підтримували Армія-Мова+Віра
75% СН+ОПЗЖ+коломойківці - які будували дороги і розміновували Чонгар...

То хто і в чому злився в інфантилізмі?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:10

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:Hotab Попытаюсь изложить мысль целостно:
Несколько лет назад произошло слияние "верхов" и "низов" в неготовности признать реальность войны, необходимость укреплять армию. Короче, слились в инфантилизме. Низы писали в интернетах издевательские "атопутиннападёт", верхи писали на листовках "война до сих пор не закончилась только потому, что власть на ней наживается".
Сегодня, пригвождая к позорному столбу тех, кто писал в интернетах, логично не забывать и вторую категорию. Именно в этом был мой тезис.
Змішались в купу коні..люди....
Давайте з початку
В 2019 році
1 Було серед низів
25% прихильників Порошенка які підтримували Армія+Мова+Віра
50% прихильників популістів які підтримували - бариги наживаються на війні, треба просто перестати стріляти....
25% пофігістів
2 Було серед верхів
25% (ЄС+частково Голос+частково Батьківщина) - які підтримували Армія-Мова+Віра
75% СН+ОПЗЖ+коломойківці - які будували дороги і розміновували Чонгар...

То хто і в чому злився в інфантилізмі?

Не знаю, что у вас с чем смешалось. У меня все предельно однозначно написано.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:У меня все предельно однозначно написано.
Я ж не заперечую..
У вас все максимально ясно і примітивно..
Змішали Порошенківців з Зеленківцями і ОПЗЖопівцями і отримали середню температуру по лікарні ....
А кого цікавить середня температура морга+відділення де в людей гарячка?
budivelnik
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