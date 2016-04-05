В полномасштабной агрессии России против Украины наступит переломный момент до конца августа, а сама она в основном завершится к концу года. Прогноз об этом дал для Sky News начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Автор материала напомнил, что Буданов "правильно предсказал, когда произойдет российское вторжение, когда другие в его правительстве были публично настроены скептически". https://hvylya.net/news/252422-budanov- ... enie-voyny
budivelnik написав:Змішали Порошенківців з Зеленківцями і ОПЗЖопівцями
Значит, надо перечитать
Занадто багато, кому "надо перечитать". Замість визнання, що: 1. Не вмію подавати інформацію, пускаючи пил в очі короткими фразами на кшталт "догайся, што я імел ввіду". 2. Не розуміння, що засунувся в тему "аби зайти" (як завжди, загалом то) , не розуміючи для чого. "Допустим бородку то я сбрею, а ум то куда девать"(с)
fler написав:Прогноз
Плюс-мінус теж так вважаю. Ризиків багато. Сподіваюсь, буде саме так.
budivelnik написав:Змішали Порошенківців з Зеленківцями і ОПЗЖопівцями
Значит, надо перечитать
Занадто багато, кому "надо перечитать". Замість визнання, що: 1. Не вмію подавати інформацію, пускаючи пил в очі короткими фразами на кшталт "догайся, што я імел ввіду". 2. Не розуміння, що засунувся в тему "аби зайти" (як завжди, загалом то) , не розуміючи для чого.
это, скорее всего, специфика вашего личного восприятия. Исходный текст не даёт оснований для такой трактовки.
juristkostya написав:Исходный текст не даёт оснований для такой трактовки.
Поки що 2-1 ..не на вашу користь.. Ви вважаєте що інформація подано прозоро і доступно для розуміння Два ваших опонента - вважають що ви просто змішали в купу ..як Портос я дерусь потому - что я дерусь...
juristkostya написав:Исходный текст не даёт оснований для такой трактовки.
Поки що 2-1 ..не на вашу користь.. Ви вважаєте що інформація подано прозоро і доступно для розуміння Два ваших опонента - вважають що ви просто змішали в купу ..як Портос я дерусь потому - что я дерусь...
Извините, но это не та ситуация, где уместно решать голосованием. Безусловно, вы можете остаться при своем мнении, это не критично