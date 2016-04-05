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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1007100810091010>
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:17

  budivelnik написав:Змішали Порошенківців з Зеленківцями і ОПЗЖопівцями

Значит, надо перечитать
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:19

Частіше прогнозують таке

В полномасштабной агрессии России против Украины наступит переломный момент до конца августа, а сама она в основном завершится к концу года.
Прогноз об этом дал для Sky News начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Автор материала напомнил, что Буданов "правильно предсказал, когда произойдет российское вторжение, когда другие в его правительстве были публично настроены скептически".
https://hvylya.net/news/252422-budanov- ... enie-voyny
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:24

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:Змішали Порошенківців з Зеленківцями і ОПЗЖопівцями

Значит, надо перечитать

Занадто багато, кому "надо перечитать".
Замість визнання, що:
1. Не вмію подавати інформацію, пускаючи пил в очі короткими фразами на кшталт "догайся, што я імел ввіду".
2. Не розуміння, що засунувся в тему "аби зайти" (як завжди, загалом то) , не розуміючи для чого. "Допустим бородку то я сбрею, а ум то куда девать"(с)

  fler написав:Прогноз

Плюс-мінус теж так вважаю.
Ризиків багато. Сподіваюсь, буде саме так.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:27

  Hotab написав:
  juristkostya написав:
  budivelnik написав:Змішали Порошенківців з Зеленківцями і ОПЗЖопівцями

Значит, надо перечитать

Занадто багато, кому "надо перечитать".
Замість визнання, що:
1. Не вмію подавати інформацію, пускаючи пил в очі короткими фразами на кшталт "догайся, што я імел ввіду".
2. Не розуміння, що засунувся в тему "аби зайти" (як завжди, загалом то) , не розуміючи для чого.
это, скорее всего, специфика вашего личного восприятия.
Исходный текст не даёт оснований для такой трактовки.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Исходный текст не даёт оснований для такой трактовки.
Поки що 2-1 ..не на вашу користь..
Ви вважаєте що інформація подано прозоро і доступно для розуміння
Два ваших опонента - вважають що ви просто змішали в купу ..як Портос
я дерусь потому - что я дерусь...
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:33

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:Исходный текст не даёт оснований для такой трактовки.
Поки що 2-1 ..не на вашу користь..
Ви вважаєте що інформація подано прозоро і доступно для розуміння
Два ваших опонента - вважають що ви просто змішали в купу ..як Портос
я дерусь потому - что я дерусь...

Извините, но это не та ситуация, где уместно решать голосованием. Безусловно, вы можете остаться при своем мнении, это не критично
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:14

по культуре общения Костя №1 на форуме. Жаль нет такой медальки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:19

  Hotab написав:
  antey1969 написав:Как раз об урезании финансирования войск никто не говорил

Просто мовчки згорнули ракетну програму.
Просто згорнули реформу харчування в зсу та дещо інше.


  antey1969 написав:Лозунг АТоПутинНападет был придуман братвой Порошенк

Це в буквальному сенсі.
А в іронічному саркастичному і насмішливому контексті він використовувався всією ватною шоблою як відповідь на заклики свідомих українців дотримуватись інформаційної гігієни (не носити з проросійських помийок інформацію), розвивати армію, культивувати українське, включаючи мову.
Тоді всякі ватани , включаючи проросійських гнид з цього форуму , казали "а то путєн нападьот, да?"

пам"ятаю як Хотаб розпинався що протрібно всіх перешпокати експерементальною жижою, така боротьба була
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:пам"ятаю як Хотаб розпинався що

У тебе, добровільно доречі ширнутого, ще є якісь глибокі образи, чи це єдина? І це точно образа на мене, чи на медсестру?))
Мух, давай ближче до теми. Скільки допоміг армії, може десь волонтерив? Яким номером в бойовому розрахунку артилерії?
Свої глибокі образи засунь в свій глибокий ...цоколь))

  vitaliian написав:по культуре общения Костя №1 на форуме. Жаль нет такой медальки.

Дякую. Продовжуйте спостереження. Ваша думка нам важлива.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:40

Schmit
 
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