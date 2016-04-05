Hotab написав:Дякую. Продовжуйте спостереження. Ваша думка нам важлива.
вам не угодишь
Росія хоче сісти за стіл переговорів і з Україною, і з Заходом, щоб укласти нову велику угоду. Про це повідомив радник президента Туреччини Ібрагім Калин в інтерв'ю виданню Türkiye.
«Ми знаємо про це: Росія хоче сісти за стіл переговорів не лише з Україною, а й із Заходом, та укласти нову велику угоду. Для переговорів усі сторони, включаючи Європу та Сполучені Штати, мають зайняти конструктивну позицію», – сказав Калин.
За його словами, для зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна необхідно досягти певного прогресу в переговорах.
Калин нагадав, що в рамках Стамбульського процесу пройшли певний шлях, але для зустрічі лідерів може знадобитися певний час.
Investor_K написав:По Киеву. Я не помню, чтобы были официальные рекомендации властей покинуть Киеа. Какие претензии к Ромасику?
Там иная последовательность: у него претензии к тем, кто "сбежал как крысы из Киева" (почему-то в каждом городе есть такие герои, которые рассказывают, как они героически обороняли подвал, упрекая выехавших) . Потому и получил щелчок по носу, чтоб не зарывался.
где ты был 24, я позже расскажу, а пока продолжай, пролжай договаривать до конца - куда они так героически бежали, освобождая Киев? При чем половина многие местные птариоты бежали за много лет до 24 фев, и теперь с канадско-швейцарских озер учат как родину любить и какие взносы на ВСУ делать.
И не нужно Успихом прикрываться - он (единственный с форума, кого я знаю), бросил гражданскую жизнь и пошел воевать. При чем находится намного ближе к передку чем ты. Но не геройствует здесь и не клеймит других врагами. А ты контрактник, иди выполняй свою работу. Никто тебя хвалить не будет, кроме твоего начальника.
Letusrock написав:багато людей на Заході записалось з думкою "і батьківщині допоможу чим зможу і життям особливо не ризикую"
Жоден з моїх знайомих не записувався в ТРО з подібними думками.... Ви маєте якісь докази свого припущення... Чи це просто проекція своїх думок на загал?
педро-перший-мальдівський був помічений на івано-франківских фронтах. Вирішив не навантажувати київську каналізацію своєю ... і бути в 5-хв пішій доступності до українсько-якого там кордону про всяк випадок