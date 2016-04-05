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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1007100810091010
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:45

  Hotab написав:Дякую. Продовжуйте спостереження. Ваша думка нам важлива.
вам не угодишь :(

Росія хоче сісти за стіл переговорів і з Україною, і з Заходом, щоб укласти нову велику угоду. Про це повідомив радник президента Туреччини Ібрагім Калин в інтерв'ю виданню Türkiye.

«Ми знаємо про це: Росія хоче сісти за стіл переговорів не лише з Україною, а й із Заходом, та укласти нову велику угоду. Для переговорів усі сторони, включаючи Європу та Сполучені Штати, мають зайняти конструктивну позицію», – сказав Калин.

За його словами, для зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна необхідно досягти певного прогресу в переговорах.

Калин нагадав, що в рамках Стамбульського процесу пройшли певний шлях, але для зустрічі лідерів може знадобитися певний час.

«На жаль, події останніх тижнів негативно вплинули на цей процес. Але ми продовжуватимемо просуватися шляхом переговорів і діалогу, а не війни, проявляючи терпіння і наполегливість», – підсумував Калин. https://glavcom.ua/news/turechchina-pov ... 45354.html
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 тра, 2022 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:48

  Hotab написав:Я 25.02 в обед вылетел из Жулян (при почти безнаказанном господстве рашисткой авиации) , вытащив из-под обстрела машину, которая работала и работает сейчас для победы.

Так война началась 24, а не 25. И не в обед, а спозаранку. Поэтому вопрос номер раз: почему тебя не было на боевом дежурстве и ты не дал бой? За что я 8 лет платил военный сбор?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 21:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ромасик написав:Так война началась 24, а

Для тебе вона справді почалась?? Нема вже "а то путєн нападьот"?))

  Ромасик написав:вопрос номер раз: почему тебя не было на боевом дежурстве

С чого ти взяло, що я на ньому не був?
Вкладчик в ліжку зранку 24-го на вушко нашептав?))
  Ромасик написав:За что я 8 лет платил военный сбор?

Яка там сума, уточни будь ласка.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 21:15

  Hotab написав:
  Investor_K написав:По Киеву. Я не помню, чтобы были официальные рекомендации властей покинуть Киеа. Какие претензии к Ромасику?

Там иная последовательность: у него претензии к тем, кто "сбежал как крысы из Киева" (почему-то в каждом городе есть такие герои, которые рассказывают, как они героически обороняли подвал, упрекая выехавших) . Потому и получил щелчок по носу, чтоб не зарывался.

где ты был 24, я позже расскажу, а пока продолжай, пролжай договаривать до конца - куда они так героически бежали, освобождая Киев? При чем половина многие местные птариоты бежали за много лет до 24 фев, и теперь с канадско-швейцарских озер учат как родину любить и какие взносы на ВСУ делать.

И не нужно Успихом прикрываться - он (единственный с форума, кого я знаю), бросил гражданскую жизнь и пошел воевать. При чем находится намного ближе к передку чем ты. Но не геройствует здесь и не клеймит других врагами. А ты контрактник, иди выполняй свою работу. Никто тебя хвалить не будет, кроме твоего начальника.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 21:21

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:багато людей на Заході записалось з думкою "і батьківщині допоможу чим зможу і життям особливо не ризикую"
Жоден з моїх знайомих не записувався в ТРО з подібними думками....
Ви маєте якісь докази свого припущення...
Чи це просто проекція своїх думок на загал?

педро-перший-мальдівський був помічений на івано-франківских фронтах. Вирішив не навантажувати київську каналізацію своєю ... і бути в 5-хв пішій доступності до українсько-якого там кордону про всяк випадок
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ромасик написав:где ты был 24, я позже расскажу

Поки ще не прийняв таблеток, і не маєш думок?))
То ми почекаємо))
  Ромасик написав:куда они так героически бежали, освобождая Киев?

А? Хто, Ромка? Може краще завтра, після протрезвіння?
  Ромасик написав:И не нужно Успихом прикрываться

Не можна?)ну добре, заборонялка ти дитяча))
  Ромасик написав:При чем находится намного ближе к передку чем ты

То є так. Згідно тактики АА в наступу не ближче 70 км, в обороні не ближче 50км.
Ти б хотів це переписати?
  Ромасик написав:иди выполняй свою работу

Слухаюсь. :lol:

  Ромасик написав:Никто тебя хвалить не будет,

Як мені пережити відсутність похвали від ватана , пережившого київський підвал. :lol:
Hotab
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