budivelnik написав:Змішали Порошенківців з Зеленківцями і ОПЗЖопівцями
Значит, надо перечитать
Занадто багато, кому "надо перечитать". Замість визнання, що: 1. Не вмію подавати інформацію, пускаючи пил в очі короткими фразами на кшталт "догайся, што я імел ввіду". 2. Не розуміння, що засунувся в тему "аби зайти" (як завжди, загалом то) , не розуміючи для чого. "Допустим бородку то я сбрею, а ум то куда девать"(с)
fler написав:Прогноз
Плюс-мінус теж так вважаю. Ризиків багато. Сподіваюсь, буде саме так.
juristkostya написав:Исходный текст не даёт оснований для такой трактовки.
Поки що 2-1 ..не на вашу користь.. Ви вважаєте що інформація подано прозоро і доступно для розуміння Два ваших опонента - вважають що ви просто змішали в купу ..як Портос я дерусь потому - что я дерусь...
У тебе, добровільно доречі ширнутого, ще є якісь глибокі образи, чи це єдина? І це точно образа на мене, чи на медсестру?)) Мух, давай ближче до теми. Скільки допоміг армії, може десь волонтерив? Яким номером в бойовому розрахунку артилерії? Свої глибокі образи засунь в свій глибокий ...цоколь))
vitaliian написав:по культуре общения Костя №1 на форуме. Жаль нет такой медальки.
Дякую. Продовжуйте спостереження. Ваша думка нам важлива.
Hotab написав:Дякую. Продовжуйте спостереження. Ваша думка нам важлива.
вам не угодишь
Росія хоче сісти за стіл переговорів і з Україною, і з Заходом, щоб укласти нову велику угоду. Про це повідомив радник президента Туреччини Ібрагім Калин в інтерв'ю виданню Türkiye.
«Ми знаємо про це: Росія хоче сісти за стіл переговорів не лише з Україною, а й із Заходом, та укласти нову велику угоду. Для переговорів усі сторони, включаючи Європу та Сполучені Штати, мають зайняти конструктивну позицію», – сказав Калин.
За його словами, для зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна необхідно досягти певного прогресу в переговорах.
Калин нагадав, що в рамках Стамбульського процесу пройшли певний шлях, але для зустрічі лідерів може знадобитися певний час.
Hotab написав:Дякую. Продовжуйте спостереження. Ваша думка нам важлива.
вам не угодишь
Росія хоче сісти за стіл переговорів і з Україною, і з Заходом, щоб укласти нову велику угоду. Про це повідомив радник президента Туреччини Ібрагім Калин в інтерв'ю виданню Türkiye.
«Ми знаємо про це: Росія хоче сісти за стіл переговорів не лише з Україною, а й із Заходом, та укласти нову велику угоду. Для переговорів усі сторони, включаючи Європу та Сполучені Штати, мають зайняти конструктивну позицію», – сказав Калин.
За його словами, для зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна необхідно досягти певного прогресу в переговорах.
Калин нагадав, що в рамках Стамбульського процесу пройшли певний шлях, але для зустрічі лідерів може знадобитися певний час.