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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1007100810091010>
Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:24

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:Змішали Порошенківців з Зеленківцями і ОПЗЖопівцями

Значит, надо перечитать

Занадто багато, кому "надо перечитать".
Замість визнання, що:
1. Не вмію подавати інформацію, пускаючи пил в очі короткими фразами на кшталт "догайся, што я імел ввіду".
2. Не розуміння, що засунувся в тему "аби зайти" (як завжди, загалом то) , не розуміючи для чого. "Допустим бородку то я сбрею, а ум то куда девать"(с)

  fler написав:Прогноз

Плюс-мінус теж так вважаю.
Ризиків багато. Сподіваюсь, буде саме так.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 19:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Исходный текст не даёт оснований для такой трактовки.
Поки що 2-1 ..не на вашу користь..
Ви вважаєте що інформація подано прозоро і доступно для розуміння
Два ваших опонента - вважають що ви просто змішали в купу ..як Портос
я дерусь потому - что я дерусь...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:пам"ятаю як Хотаб розпинався що

У тебе, добровільно доречі ширнутого, ще є якісь глибокі образи, чи це єдина? І це точно образа на мене, чи на медсестру?))
Мух, давай ближче до теми. Скільки допоміг армії, може десь волонтерив? Яким номером в бойовому розрахунку артилерії?
Свої глибокі образи засунь в свій глибокий ...цоколь))

  vitaliian написав:по культуре общения Костя №1 на форуме. Жаль нет такой медальки.

Дякую. Продовжуйте спостереження. Ваша думка нам важлива.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:40

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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 20:45

  Hotab написав:Дякую. Продовжуйте спостереження. Ваша думка нам важлива.
вам не угодишь :(

Росія хоче сісти за стіл переговорів і з Україною, і з Заходом, щоб укласти нову велику угоду. Про це повідомив радник президента Туреччини Ібрагім Калин в інтерв'ю виданню Türkiye.

«Ми знаємо про це: Росія хоче сісти за стіл переговорів не лише з Україною, а й із Заходом, та укласти нову велику угоду. Для переговорів усі сторони, включаючи Європу та Сполучені Штати, мають зайняти конструктивну позицію», – сказав Калин.

За його словами, для зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна необхідно досягти певного прогресу в переговорах.

Калин нагадав, що в рамках Стамбульського процесу пройшли певний шлях, але для зустрічі лідерів може знадобитися певний час.

«На жаль, події останніх тижнів негативно вплинули на цей процес. Але ми продовжуватимемо просуватися шляхом переговорів і діалогу, а не війни, проявляючи терпіння і наполегливість», – підсумував Калин. https://glavcom.ua/news/turechchina-pov ... 45354.html
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 13 тра, 2022 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:07

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Дякую. Продовжуйте спостереження. Ваша думка нам важлива.
вам не угодишь :(

Росія хоче сісти за стіл переговорів і з Україною, і з Заходом, щоб укласти нову велику угоду. Про це повідомив радник президента Туреччини Ібрагім Калин в інтерв'ю виданню Türkiye.

«Ми знаємо про це: Росія хоче сісти за стіл переговорів не лише з Україною, а й із Заходом, та укласти нову велику угоду. Для переговорів усі сторони, включаючи Європу та Сполучені Штати, мають зайняти конструктивну позицію», – сказав Калин.

За його словами, для зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна необхідно досягти певного прогресу в переговорах.

Калин нагадав, що в рамках Стамбульського процесу пройшли певний шлях, але для зустрічі лідерів може знадобитися певний час.

«На жаль, події останніх тижнів негативно вплинули на цей процес. Але ми продовжуватимемо просуватися шляхом переговорів і діалогу, а не війни, проявляючи терпіння і наполегливість», – підсумував Калин. https://glavcom.ua/news/turechchina-pov ... 45354.html

отсосут, они хотят минск3 на текущих, наши будут бить их до конца...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 22:46

  greenozon написав:Зеленський також нагадав, що акції "Мотор Січі" потрапили до іноземної компанії за Петра Порошенка.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-55885052


лучше бы зеля занимался обороноспособностью страны в свою каденцию а не устраивал охоту на ведьм. заколебал он честно говоря свой маниакальной болезнью под названием порохомания.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 06:43

странно, все говорят что перешеек на Крым небыл заминирован, но моцкали строчат сюжеты по его разминированию...
https://iz.ru/1333787/2022-05-13/sapery ... vskom-more
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 07:17

Ніби армія рашистів збирається ось-ось піти в якийсь вирішальний наступ, для того щоб взяти частину армії ВСУ у так званий "північно-донбаський" котел.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 07:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:отсосут, они хотят минск3 на текущих, наши будут бить их до конца...


це вкид від мзс рф , відволікаючий маневр
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  #<1 ... 1007100810091010>
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