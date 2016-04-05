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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1007100810091010
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 07:27

Свежее из Белогоровки
Якщо ви думали, що орки трохи тойго, то ... ви праві.
Героїчна переправа через Сіверський Донець, наслідки перших днів якої сьогодні відмаячили на всіх шпальтах, насправді досі продовжується, хоч уже і у зворотній бік. Як напевно скажуть в раші "планавая деескалация" :)
Не полінився і відмітив вам надобраніч нову колекцію ;)
На фото не очевидно, але ці танки насправді намагалися повернутися назад в брод, тримаючи гармати у бік ворога. Але про шноркелі, походу, забули, то ж далеко не доїхали. Деякі танкісти навіть здали залік по плаванню. Але не всі.Ґ
Схоже, слава крейсеру Мацква їм не давала спокою


Зображення

И бесценный комент гиркина
В качестве ответа на вопрос: «Было ли мне известно о жутком по потерям и бессмысленности погроме на Северском Донце?» - отвечаю: да, было. Ещё 4 суток назад. О чем я очень кратко и без всяких подробностей сообщил в сводке от 9 мая: «неудача с форсированием Северского Донца южнее Кременного». От подробного освещения события решил тогда отказаться также и по тем-же причинам, по которым не писал о многих других «зияющих высотах полководческого искусства ВС РФ», о которых мне известно. Однако масштаба понесённых потерь на тот момент - полностью не представлял и полагал их примерно вдвое или даже втрое меньшими. Знаю ли сейчас что то дополнительно к изложенному блогерами ? - Да, знаю, в том числе по безвозвратным потерям в людях (включая старший комсостав). Но озвучивать не планирую.
знаю но вам нискажу. Вот такой шпион не болтун.

Так же любопытно его обращение к путину https://youtube.com/shorts/-ejOauM4Jtk?feature=share

Особенно впечатлил менторный тон Игоря игоревича
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 тра, 2022 07:54, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 07:30

  roberto dark написав:Ніби армія рашистів збирається ось-ось піти в якийсь вирішальний наступ, для того щоб взяти частину армії ВСУ у так званий "північно-донбаський" котел.



вони зменьшили завдання втричі...спочатку котел від Гуляйполе до Ізюма,
потім від Авдіїки до Ізюма

навіть від Попасної до Рубіжного не буде)) (намагаються захопити Северодонецьк-Лисичанськ )
для цього почали перегруппіровку -тікають з Харківської області

усі ці вкиди стосовно ПНР/Молдови були завісої (теж саме ракетні обстріли Одеси на свята)-ніякої стратегичної цілі не досягли (окрім намагання посіяти паніку і вимусити генштаб тримати більше війська в Одеські області, чим зе потребує сітуація на фронті)
треба кидати наші резерви на Донбасс

"Одне оточення планували дуже велике, хотіли відрізати аж від Павлограда, друге оточення планували так, щоб разом з Краматорськом і Слов'янськом, а тепер їм залишилося вкрай маленьке оточення — фактично Сєвєродонецька та Лисичанська, але і цього вони зробити не можуть", - зазначив Андрусів.

Він також зазначив, що окупанти починають готуватися до оборони рубежів.

"Зараз настала третя фаза - коли вони починають готуватися до оборони рубежів, на яких зупинилися. Це вказує на те, що вони вирішили перетворити війну в дуже довгу... вони розраховують, що кризи, які викликає війна, посадять Захід за стіл переговорів з ними, і Захід спробує нас на щось обміняти", - сказав він.

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 07:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:треба кидати наші резерви на Донбасс

Дочекаються M142 HIMARS та MRLS M270 і кинуть.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 07:45

prodigy Відносно криз в Європі, які викличе тривала війна - то це факт. А наші західні партнери звикли "солодко спати та смачно їсти". Тому значний тиск на українську владу почнеться із часом в любому випадку, відносно різного формату "мирних" договорів із рашкою.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 07:50

  roberto dark написав:prodigy Відносно криз в Європі, які викличе тривала війна - то це факт. А наші західні партнери звикли "солодко спати та смачно їсти". Тому значний тиск на українську владу почнеться із часом в любому випадку, відносно різного формату "мирних" договорів із рашкою.

Чим більше і по швидше сучасної зброї отримає Україна тим швидше цей мир настане.
Тому Шольцу і Макрону потрібно це пам’ятати. І не нести ахінею типу цією.

Макрон пропонував піти на поступки щодо суверенітету, щоб зберегти обличчя Путіну - Зеленський
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  #<1 ... 1007100810091010
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