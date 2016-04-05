Якщо ви думали, що орки трохи тойго, то ... ви праві. Героїчна переправа через Сіверський Донець, наслідки перших днів якої сьогодні відмаячили на всіх шпальтах, насправді досі продовжується, хоч уже і у зворотній бік. Як напевно скажуть в раші "планавая деескалация" Не полінився і відмітив вам надобраніч нову колекцію На фото не очевидно, але ці танки насправді намагалися повернутися назад в брод, тримаючи гармати у бік ворога. Але про шноркелі, походу, забули, то ж далеко не доїхали. Деякі танкісти навіть здали залік по плаванню. Але не всі.Ґ Схоже, слава крейсеру Мацква їм не давала спокою
И бесценный комент гиркина
В качестве ответа на вопрос: «Было ли мне известно о жутком по потерям и бессмысленности погроме на Северском Донце?» - отвечаю: да, было. Ещё 4 суток назад. О чем я очень кратко и без всяких подробностей сообщил в сводке от 9 мая: «неудача с форсированием Северского Донца южнее Кременного». От подробного освещения события решил тогда отказаться также и по тем-же причинам, по которым не писал о многих других «зияющих высотах полководческого искусства ВС РФ», о которых мне известно. Однако масштаба понесённых потерь на тот момент - полностью не представлял и полагал их примерно вдвое или даже втрое меньшими. Знаю ли сейчас что то дополнительно к изложенному блогерами ? - Да, знаю, в том числе по безвозвратным потерям в людях (включая старший комсостав). Но озвучивать не планирую.
roberto dark написав:Ніби армія рашистів збирається ось-ось піти в якийсь вирішальний наступ, для того щоб взяти частину армії ВСУ у так званий "північно-донбаський" котел.
вони зменьшили завдання втричі...спочатку котел від Гуляйполе до Ізюма, потім від Авдіїки до Ізюма
навіть від Попасної до Рубіжного не буде)) (намагаються захопити Северодонецьк-Лисичанськ ) для цього почали перегруппіровку -тікають з Харківської області
усі ці вкиди стосовно ПНР/Молдови були завісої (теж саме ракетні обстріли Одеси на свята)-ніякої стратегичної цілі не досягли (окрім намагання посіяти паніку і вимусити генштаб тримати більше війська в Одеські області, чим зе потребує сітуація на фронті) треба кидати наші резерви на Донбасс
"Одне оточення планували дуже велике, хотіли відрізати аж від Павлограда, друге оточення планували так, щоб разом з Краматорськом і Слов'янськом, а тепер їм залишилося вкрай маленьке оточення — фактично Сєвєродонецька та Лисичанська, але і цього вони зробити не можуть", - зазначив Андрусів.
Він також зазначив, що окупанти починають готуватися до оборони рубежів.
"Зараз настала третя фаза - коли вони починають готуватися до оборони рубежів, на яких зупинилися. Це вказує на те, що вони вирішили перетворити війну в дуже довгу... вони розраховують, що кризи, які викликає війна, посадять Захід за стіл переговорів з ними, і Захід спробує нас на щось обміняти", - сказав він.
prodigy Відносно криз в Європі, які викличе тривала війна - то це факт. А наші західні партнери звикли "солодко спати та смачно їсти". Тому значний тиск на українську владу почнеться із часом в любому випадку, відносно різного формату "мирних" договорів із рашкою.
roberto dark написав:prodigy Відносно криз в Європі, які викличе тривала війна - то це факт. А наші західні партнери звикли "солодко спати та смачно їсти". Тому значний тиск на українську владу почнеться із часом в любому випадку, відносно різного формату "мирних" договорів із рашкою.
Чим більше і по швидше сучасної зброї отримає Україна тим швидше цей мир настане. Тому Шольцу і Макрону потрібно це пам’ятати. І не нести ахінею типу цією.
Макрон пропонував піти на поступки щодо суверенітету, щоб зберегти обличчя Путіну - Зеленський
Під час закритої частини щорічного засідання ЄБРР намагався виступити і представник Росії через відеозв’язок. Проте майже весь зал, де були представники урядів десятків країн, вийшли на знак протесту.
«Ми очікували, що вийдуть представники півтора-двох десятків урядів. А тут увесь зал встав і пішов на вихід! Можливо, хтось вийшов за компанію, щоб не залишатися в порожньому залі, але все одно це було дуже круто», – ділиться враженнями Шевальов. Він також додав: ще у 2014 році після вторгнення РФ і анексії Криму серед країн-членів ЄБРР було неформально ухвалено рішення про зупинку фінансування нових проєктів в РФ. https://glavcom.ua/economics/finances/m ... 45353.html