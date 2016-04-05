Отчет сингапурского института ISEAS-Yusof Ishak утверждает, что украинский конфликт нанес ущерб репутации российской оборонной техники в Юго-Восточной Азии.Конфликт в Украине затруднит восстановление продаж ее оборонной промышленности и приведет к дальнейшему снижению экспорта вооружений в Юго-Восточную Азию."Низкая эффективность российских вооруженных сил на поле боя нанесла значительный репутационный ущерб военной технике российского производства. Российская техника всегда имела репутацию относительно дешевой, но довольно надежной. Но теперь это “оказывается менее верным”.