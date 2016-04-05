Отчет сингапурского института ISEAS-Yusof Ishak утверждает, что украинский конфликт нанес ущерб репутации российской оборонной техники в Юго-Восточной Азии.Конфликт в Украине затруднит восстановление продаж ее оборонной промышленности и приведет к дальнейшему снижению экспорта вооружений в Юго-Восточную Азию."Низкая эффективность российских вооруженных сил на поле боя нанесла значительный репутационный ущерб военной технике российского производства. Российская техника всегда имела репутацию относительно дешевой, но довольно надежной. Но теперь это “оказывается менее верным”.
vitaliian написав: Российская техника всегда имела репутацию относительно дешевой, но довольно надежной. Но теперь это “оказывается менее верным”.
Сколько ресурсов было вложено в пиар и такое фиаско.
Ещё такое видео можно прикрепить к тому пиару
Странно, с уст подляки должно было звучать примерно так "российское высшее руководство, из гуманитарных целей, жалости к гражданскому населению Украины и ради снятия напряжения договорного процесса произвело тактическое отступление с плацдарма в районе Белогоровки, что бы не тратить драгоценное топливо и не создавать заторы на дорогах, технику решено было не отводить, а уничтожить на месте. Потерь среди личного состава нет."