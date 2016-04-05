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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1009101010111012>
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 09:31

Отчет сингапурского института ISEAS-Yusof Ishak утверждает, что украинский конфликт нанес ущерб репутации российской оборонной техники в Юго-Восточной Азии.Конфликт в Украине затруднит восстановление продаж ее оборонной промышленности и приведет к дальнейшему снижению экспорта вооружений в Юго-Восточную Азию."Низкая эффективность российских вооруженных сил на поле боя нанесла значительный репутационный ущерб военной технике российского производства. Российская техника всегда имела репутацию относительно дешевой, но довольно надежной. Но теперь это “оказывается менее верным”.

https://t.me/daokedao/21835
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 10:01

  vitaliian написав: Российская техника всегда имела репутацию относительно дешевой, но довольно надежной. Но теперь это “оказывается менее верным”.

Сколько ресурсов было вложено в пиар и такое фиаско.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 10:02

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:з часом в любому випадку, відносно різного формату "мирних" договорів із рашкою.
а президенты ЕС выступят за поддержку версии рф в Бучанской трагедии? пишите ещё какая зрада на ваш взгляд нас ждёт.

Зображення

Крис Эванс внучка Сталина. Может зайдет и ты перестанешь быть таким злым?)


Зашла :D
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 10:04

  roberto dark написав:
Зашла :D

А мне нет, слишком экстравагантная.)
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:22

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав: Российская техника всегда имела репутацию относительно дешевой, но довольно надежной. Но теперь это “оказывается менее верным”.

Сколько ресурсов было вложено в пиар и такое фиаско.

Ещё такое видео можно прикрепить к тому пиару
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:47

  vitaliian написав:
  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав: Российская техника всегда имела репутацию относительно дешевой, но довольно надежной. Но теперь это “оказывается менее верным”.

Сколько ресурсов было вложено в пиар и такое фиаско.

Ещё такое видео можно прикрепить к тому пиару

Странно, с уст подляки должно было звучать примерно так "российское высшее руководство, из гуманитарных целей, жалости к гражданскому населению Украины и ради снятия напряжения договорного процесса произвело тактическое отступление с плацдарма в районе Белогоровки, что бы не тратить драгоценное топливо и не создавать заторы на дорогах, технику решено было не отводить, а уничтожить на месте. Потерь среди личного состава нет."
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:54

alex_dvornichenko наверное оплату задерживают, вот он и злится. Вообще та сторона скажу "стала злая" после крейсера. И накал пораженческих настроений нарастает, ищут виноватых. Про победу речь вообще не идёт.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 12:14

  vitaliian написав:Вообще та сторона скажу "стала злая" после крейсера. И накал пораженческих настроений нарастает, ищут виноватых. Про победу речь вообще не идёт.

А боты на ютубчике наоборот стали такими грустными и флегматичными....основной упор на "вас используют американцы", "опомнитесь братья"...ни фашистов, ни нацистов, ни вы все умрёте...скукота.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 12:23

  vitaliian написав:а президенты ЕС выступят за поддержку версии рф в Бучанской трагедии?

Собственно, это уже происходит. Венгрия тупо саботирует нефтяное эмбарго. Глядя на нее, Греция, Болгария и Словакия тоже пытаются что-то себе урвать. Каждую из них по-отдельности, понятно, можно уломать, а вот всех сразу - большой вопрос.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 12:25

ЗСУ пішли у контрнаступ на Ізюмському напрямку – ОВА

"Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Там наші Збройні сили перейшли у контрнаступ. Ворог по деяких напрямках відступає – і це результат характеру наших Збройних сил", - сказав він.


Поточна ситуація в Харківській області:

Чугуєв, Дергачі, Лозова та інші населені пункти області страждають від ракетних та артилерійських обстрілів ворогів.
Поки занадто небезпечно повертатися у села й міста, нещодавно звільнені від окупантів, через залишені росіянами міни.
"Ворог, відступаючи, замінував практично все: подвір’я, дитячі садки, навіть дитячі ліжка, лісосмуги, узбіччя доріг. Триває робота щодо розмінування", - пояснив Синєгубов.

До щойно звільнених сіл відправляють гуманітарну допомогу.
Евакуація відбувається не організовано і не масово: "Тому що ворог все ще дістає артилерією до звільнених населених пунктів і мітить безпосередньо у цивільні автомобілі й автобуси".
Війна в Україні: оновлені дані

ЗСУ успішно контратакували під Харковом, в результаті чого росіянам довелося залишати розгромлені позиції і рухатися в бік російського кордону.
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 14 тра, 2022 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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