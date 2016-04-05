Крім того, бракує палива для пожежних машин, щоб загасити вогонь, відсутня техніка й майже немає доставлення продуктів для місцевих мешканців.
За словами омбудсменки, ситуація в унікальній заповідній зоні наближається до катастрофічної. Наслідки лісових пожеж є дуже небезпечним для життя людей та надзвичайно руйнівними для довкілля, адже вогонь знищує цілі екосистеми українських лісів, які потім важко буде відновити.
Варвари, нічого людяного не мають. Чим їм заповідник завадив?
Чи вони думкой багатіють там десантуватись?