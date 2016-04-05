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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1009101010111012
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 12:46

Кінбурн палять, падлюки((

Наразі на території коси залишаються люди, яким потрібна допомога. Проте виїзд контролюють російські військові, які не пропускають лісову охорону до осередків загорянь.
Крім того, бракує палива для пожежних машин, щоб загасити вогонь, відсутня техніка й майже немає доставлення продуктів для місцевих мешканців.
За словами омбудсменки, ситуація в унікальній заповідній зоні наближається до катастрофічної. Наслідки лісових пожеж є дуже небезпечним для життя людей та надзвичайно руйнівними для довкілля, адже вогонь знищує цілі екосистеми українських лісів, які потім важко буде відновити.
https://hromadske.ua/posts/vijska-rf-zn ... mbudsmenka

Варвари, нічого людяного не мають. Чим їм заповідник завадив? :evil:
Чи вони думкой багатіють там десантуватись? :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Теперь тут будет Абхазия!" Пушилин раскрыл будущее разрушенного Мариуполя


Орки уничтожили промышленный город, а клоуны орков глумятся над здравым смыслом и обещают сделать курорт в Мариуполе
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:33

Собственно чего ждать от таких соседей на видео рф

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:41

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:а президенты ЕС выступят за поддержку версии рф в Бучанской трагедии?

Собственно, это уже происходит. Венгрия тупо саботирует нефтяное эмбарго. Глядя на нее, Греция, Болгария и Словакия тоже пытаются что-то себе урвать. Каждую из них по-отдельности, понятно, можно уломать, а вот всех сразу - большой вопрос.

наступает фаза прозрения.
Следующей будет фаза вибрирующих яек... типа "только не бейте, мышебратья".
antey1969
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  #<1 ... 1009101010111012
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