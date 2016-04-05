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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1010101110121013>
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 12:46

Кінбурн палять, падлюки((

Наразі на території коси залишаються люди, яким потрібна допомога. Проте виїзд контролюють російські військові, які не пропускають лісову охорону до осередків загорянь.
Крім того, бракує палива для пожежних машин, щоб загасити вогонь, відсутня техніка й майже немає доставлення продуктів для місцевих мешканців.
За словами омбудсменки, ситуація в унікальній заповідній зоні наближається до катастрофічної. Наслідки лісових пожеж є дуже небезпечним для життя людей та надзвичайно руйнівними для довкілля, адже вогонь знищує цілі екосистеми українських лісів, які потім важко буде відновити.
https://hromadske.ua/posts/vijska-rf-zn ... mbudsmenka

Варвари, нічого людяного не мають. Чим їм заповідник завадив? :evil:
Чи вони думкой багатіють там десантуватись? :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Теперь тут будет Абхазия!" Пушилин раскрыл будущее разрушенного Мариуполя


Орки уничтожили промышленный город, а клоуны орков глумятся над здравым смыслом и обещают сделать курорт в Мариуполе
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:33

Собственно чего ждать от таких соседей на видео рф

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:41

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:а президенты ЕС выступят за поддержку версии рф в Бучанской трагедии?

Собственно, это уже происходит. Венгрия тупо саботирует нефтяное эмбарго. Глядя на нее, Греция, Болгария и Словакия тоже пытаются что-то себе урвать. Каждую из них по-отдельности, понятно, можно уломать, а вот всех сразу - большой вопрос.

наступает фаза прозрения.
Следующей будет фаза вибрирующих яек... типа "только не бейте, мышебратья".
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:26

  antey1969 написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:а президенты ЕС выступят за поддержку версии рф в Бучанской трагедии?

Собственно, это уже происходит. Венгрия тупо саботирует нефтяное эмбарго. Глядя на нее, Греция, Болгария и Словакия тоже пытаются что-то себе урвать. Каждую из них по-отдельности, понятно, можно уломать, а вот всех сразу - большой вопрос.

наступает фаза прозрения.
Следующей будет фаза вибрирующих яек... типа "только не бейте, мышебратья".

Все эти согласятся, никуда не денутся
Выбьют себе немного преференций, да и только

Кажется вы, в российском угаре, не заметили, что США и Великобритания всерьёз взялись за РФ

Как когда-то, во время Второй Мировой, США и Великобритания взялись за нацисткую Германию.
Сильно тогда интересовало мнение всяких Болгарий ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:32

Hotab
ви все перекрутили з ног на голову
"ато путін нападе" використовувався сивочолим гетьманом і його людьми, як захист проти будь якої їх критики.

в іронічному вигляді його використовували ті хто ставився критично до цього звиздіжа, який насправді був:
не заважайте нам красти, не усувайте нас від влади, не критикуйте наші дії, не .... "ато путін нападе"
І більшість хто говорив "ато путін нападе" іронічно зовсім не до нападу раші іронічно ставилися, а до тих, хто цим прикривав будь яке своє лайно.
Remington
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:42

Remington
У мене є єдине питання ...

Путін не напав ?
Чи напав ?

Може Петро таки був правий ...

А те, що ви написали - просто виправдовування того, що вас тупо розвели, а ви не хочете того признати
Розвели, що війна потрібна "баризі", бо хтось побачив в очах Путіна мир
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:54

Тем временем на острове Змеиный пополнение.

Итак, орки не унимаются и считают остров своим. Поэтому решили сразу начать генеральную уборку своих ошметков с острова. И пополнить ряды смертничков.

Седьмого мая началась операция. Браво очистив причал от подбитого и затонувшего ранее ДКА «Серна», убрав трупы и обломки вертолета, они начали завозить технику на остров.

С помощью десантных катеров приволокли два ЗРПК «Панцирь-С1» и, вероятно, два ЗРК «Тор-М2».

Также вокруг острова плавает несколько плавсредств орков.
Два катера типа «Раптор», два десантных корабля «Серна» (пока что целых), пару десантных типа «Дюгонь». А еще средний плавучий коан для подъема ошметков, морской буксир МБ-304.

Еще рядом с островом плачет спасательное буксирное судно «СБ-742». Так, на всякий случай.


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Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 14 тра, 2022 15:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вот это поворот! Лукашенко переобулся и хвалит украинскую армию


Луке сейчас очень тяжело
Он не хочет быть на стороне Путина, понимая, что тот уже проиграл

Но и Путин Луке может устроить вырванные годы жизни

Вот что бывает, когда глава государства тупой, но хитрожопый
Сам себя загнал в угол
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:58

vitaliian
Как-то был разговор, я написал, как было в Дебальцево

Что наши пропустили немного орков, орки передали дальше, что можно идти
И наши накрыли вот ту, уже вторую волну орков

Теперь ты видишь, что эту тактику наши продолжают использовать, а орки - продолжают тупо лезть

Ты от меня тогда хотел доказательств ?
Так вот они
pesikot
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  #<1 ... 1010101110121013>
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