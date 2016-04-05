pesikot Не один із президентів який був при владі не здвинув віз з місця, а от дерибаном Держави займались при всіх владах. У нас вже коаліція с опозицієй помілясь двічі і результат бачимо на власні очі. Так чого вихвалювать одного чорта перед іншим? Зеленського до 24.02 це теж стосується.
AlexMotel написав:pesikot Не один із президентів який був при владі не здвинув віз з місця, а от дерибаном Держави займались при всіх владах. У нас вже коаліція с опозицієй помілясь двічі і результат бачимо на власні очі. Так чого вихвалювать одного чорта перед іншим? Зеленського до 24.02 це теж стосується.
К чему этот высер ? К не признанию, что тебя обманули сладкими речами ?
Ну так признай Признание ошибки - путь к исправлению
AlexMotel написав:pesikot Не один із президентів який був при владі не здвинув віз з місця, а от дерибаном Держави займались при всіх владах. У нас вже коаліція с опозицієй помілясь двічі і результат бачимо на власні очі. Так чого вихвалювать одного чорта перед іншим? Зеленського до 24.02 це теж стосується.
К чему этот высер ? К не признанию, что тебя обманули сладкими речами ?
Ну так признай Признание ошибки - путь к исправлению
AlexMotel написав:pesikot Не один із президентів який був при владі не здвинув віз з місця, а от дерибаном Держави займались при всіх владах. У нас вже коаліція с опозицієй помілясь двічі і результат бачимо на власні очі. Так чого вихвалювать одного чорта перед іншим? Зеленського до 24.02 це теж стосується.
К чему этот пост ? К не признанию, что тебя обманули сладкими речами ?
Ну так признай Признание ошибки - путь к исправлению
Точно так же можно сказать за всех пришедших к власти, так кого тогда обманули? Точнее с выражениями
AlexMotel написав:pesikot Не один із президентів який був при владі не здвинув віз з місця, а от дерибаном Держави займались при всіх владах. У нас вже коаліція с опозицієй помілясь двічі і результат бачимо на власні очі. Так чого вихвалювать одного чорта перед іншим? Зеленського до 24.02 це теж стосується.
К чему этот пост ? К не признанию, что тебя обманули сладкими речами ?
Ну так признай Признание ошибки - путь к исправлению
Точно так же можно сказать за всех пришедших к власти, так кого тогда обманули? Точнее с выражениями
Зачем было начинать, если слился И не изображай из себя целку, сейчас военное время Сейчас и нахуй послать могут